Gipuzkoa supera los 10 millones de desplazamientos anuales en la red ciclista en 2025, un 12,6% más que el año anterior

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, junto a la directora de Transición Ecológica, Mónica Pedreira - DFG

SAN SEBASTIÁN, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Red Básica Foral de Vías Ciclistas supera por primera vez los 10 millones de desplazamientos anuales, alcanzando un total de 10.122.188 usos. Este crecimiento récord supone un incremento del 12,6% respecto al año anterior, con más de 1,1 millones de desplazamientos adicionales.

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado este lunes los datos de uso de la red ciclista correspondientes a 2025 en una rueda de prensa en la que han comparecido el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, junto a la directora de Transición Ecológica, Mónica Pedreira, quienes han destacado que estos datos "responden a un cambio estructural en la forma en la que la ciudadanía guipuzcoana se mueve".

Tal y como han señalado, "en un contexto en el que otras redes similares registran descensos, la red ciclista foral muestra una evolución claramente positiva, con una media diaria de 27.700 desplazamientos, equivalente a casi un tercio del uso del transporte público foral".

"Superar por primera vez los 10 millones de desplazamientos es la confirmación de que vamos en la dirección correcta. Cuando ofrecemos alternativas seguras, conectadas y accesibles, la ciudadanía responde. Estamos ante un cambio estructural que mejora la calidad de vida, reduce emisiones y hace nuestro territorio más sostenible", han defendido.

El informe, elaborado por el Observatorio de la Bicicleta, confirma que la red ha dejado de ser un recurso exclusivamente recreativo para consolidarse como una infraestructura de uso cotidiano. El 67% de los desplazamientos se realiza en días laborables, con picos en franjas vinculadas a la actividad laboral y educativa.

Por modos de uso, el 79% de los desplazamientos se realizan a pie (más de 8 millones), mientras que el 21% corresponde a la bicicleta (más de 2,1 millones). Además, el 76,7% de las estaciones de aforo registran incrementos, lo que "confirma una tendencia consolidada al alza en todo el territorio", han apuntado.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

La red cuenta actualmente con 434 kilómetros en servicio -urbanos e interurbanos- y cerca de 200 kilómetros en desarrollo. El uso se concentra especialmente en seis tramos, entre los que destaca Herrera-Trintxerpe, que por sí solo concentra el 15,2% del total de desplazamientos, superando los 1,5 millones de usos en 2025 y más de 4.000 diarios de media.

Le siguen Martutene-Astigarraga, Azpeitia-Azkoitia, Tolosa-Alegia, Bergara-Elorregi y Anoeta-Tolosa, todos ellos con una demanda "significativa y sostenida".

Los datos también reflejan patrones estacionales y sociales con mayor uso en primavera y verano, y una presencia destacada de población jubilada. "Estos datos evidencian el papel de la red como infraestructura vertebradora, que conecta núcleos urbanos y rurales y facilita desplazamientos cotidianos de forma segura, sostenible y cohesionada", ha señalado Asensio.

En los últimos tres años, el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha duplicado el presupuesto destinado a vías ciclistas, alcanzando los 12 millones de euros en 2026. "Esta apuesta se traduce hoy en una red cada vez más utilizada, que responde a las necesidades reales de la ciudadanía y que se consolida como una pieza central en la transición ecológica y en el modelo de movilidad del futuro", han finalizado.