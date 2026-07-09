GKS denuncia un año más el "veto" de la izquierda 'abertzale' a su presencia en las 'txosnas' de Vitoria-Gasteiz

Denuncian su exclusión "por los intereses políticos de algunos" - GKS-SINDICATO DE LA VIVIENDA

VITORIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

GKS y el Sindicato de Vivienda han denunciado que este año tampoco podrán participar en el 'txosnagune' de las fiestas de 'La Blanca', en Vitoria-Gasteiz, debido al "veto" que --según mantienen-- sufren por parte de las organizaciones de la izquierda 'abertzale' que forman parte de la Comisión de Txosnas.

Ambas organizaciones han recordado, a través de un comunicado, que durante todo el año han realizado esfuerzos para tratar de cambiar esta situación, aunque no han recibido "ninguna respuesta".

Los dos colectivos han destacado que hace unos meses 450 artistas firmaron un manifiesto en defensa de unas fiestas "para todas y todos", y que diversos integrantes del Movimiento Popular de Gasteiz también mostraron su apoyo e impulsaron una recogida de firmas.

LLAMAMIENTO

Por ello, GKS y el Sindicato de Vivienda han hecho "un llamamiento a la Comisión de Txosnas y, especialmente, a las organizaciones de la izquierda abertzale que forman parte de ella", para que ante el próximo curso "modifiquen su postura y comiencen a trabajar en la búsqueda de una solución".

Asimismo, han criticado que durante los últimos meses distintos agentes políticos hayan intentado "instrumentalizar esta situación con fines partidistas".

"El problema es que en un recinto de 'txosnas' del movimiento popular, dos organizaciones del movimiento socialista permanezcan excluidas por los intereses políticos de algunos", han denunciado.

En este contexto, han anunciado que este año volverán a montar una 'txosna' frente a la Facultad de Letras. Según han explicado, este espacio tendrá como objetivo "denunciar el veto político que venimos sufriendo desde hace años y, al mismo tiempo, reivindicar unas fiestas combativas, como un espacio desde el que lanzar reivindicaciones emancipadoras contra toda forma de opresión".

Para ello, han preparado una programación de tres días, entre el 4 y el 6 de agosto. Entre las actuaciones previstas se encuentran Ben Yart, Kumbialari, Silitia, Maixa y Malakias. GKS y el Sindicato de Vivienda han animado a la juventud y al conjuntos de las y los gasteiztarras a acercarse durante las fiestas a la 'txosna' situada junto a la Facultad de Letras y a sumarse a estas reivindicaciones.