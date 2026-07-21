Gobierno central avanza en el traspaso al Ayuntamiento de Hondarribia de los terrenos de las instalaciones deportivas

SAN SEBASTIÁN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha firmado este martes la innecesariedad de los terrenos marítimo-terrestres de Hondarribia que ocupan hoy instalaciones deportivas, un paso necesario para su traspaso al Ayuntamiento del municipio guipuzcoano, en cumplimiento del acuerdo de investidura con PNV.

La formación jeltzale ha explicado que se trata de "un paso más para la necesaria desafectación de estas parcelas", que corresponde ahora al Ministerio de Hacienda, para su posterior traspaso al Consistorio hondarribiarra.

"Esta es una buena noticia para los ciudadanos de Hondarribia, que podrán seguir disfrutando de estos terrenos. El Grupo Vasco tiene claro que los acuerdos son para cumplirlos y seguimos trabajando para que se vayan dando los pasos necesarios", ha afirma la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

En esa línea, Vaquero ha añadido que "esta es una muestra del compromiso que tiene PNV con el municipio de Hondarribia". "Vamos a seguir representando y defendiendo los intereses de Euskadi y de la ciudadanía vasca en Madrid en cada una de nuestras gestiones", ha defendido.

Tal y como han recordado, este proceso comenzó en febrero de 2025 en respuesta al pacto firmado entre PNV y PSOE, que "recoge en el punto 4.d) del ámbito de autogobierno que se culminará el expediente de innecesaridad y desafección de los terrenos del municipio de Hondarribia ocupados por zonas deportivas y afectados hoy por el dominio público marítimo-terrestre, traspasándolos de modo gratuito al municipio, dando así cumplimiento al acuerdo con el PNV cerrado en la anterior legislatura".

La ocupación de dichos terrenos ha sido gestionada mediante autorizaciones ministeriales concedidas en sucesivas ocasiones en los años 1980, 1995 y 2004. Fue en 2020 cuando el municipio de Hondarribia solicitó la prórroga y la modificación de dicha concesión, así como la autorización para realizar "obras de mantenimiento, consistentes en la situación y renovación de la hierba artificial del campo de fútbol Hondartza Kiroldegia", pero el ministerio denegó ambas solicitudes.