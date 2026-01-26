El Gobierno central creará este año en Euskadi 17 nuevas plazas de jueces

BILBAO 26 Ene. (EUROPA PRESS9

Euskadi contará este año con 17 nuevas plazas judiciales, que se incluyen dentro de las 500 anunciadas este lunes por el Ministerio de Justicia para el conjunto del país.

Según el Ministerio, el objetivo es reforzar especialmente los tribunales de instancia, además de otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.

En concreto, en Bizkaia se crearán las plazas 14, 15, 16, 17 y 18 de civil así como la 13 de social del Tribunal de Instancia de Bilbao, la 5 de civil y la 4 de instrucción del Tribunal Instancia Barakaldo (Bizkaia) - y otra civil más en la sección tercera de la Audiencia Bizkaia.

En Álava, otras de las nuevas plazas judiciales serán la 8, 9 y 10 de civil del Tribunal Instancia Vitoria-Gasteiz y otra, también civil, en la sección primera de la Audiencia de Álava.

En Gipuzkoa, se creará la plaza 7 civil del Tribunal Instancia de San Sebastián y una civil en la sección segunda de la Audiencia de Gipuzkoa. Por otra parte, se prevén dos plazas de Juez Adscripción Territorial en el País Vasco.

500 PLAZAS

El Ministerio de Justicia ha precisado que, de las 500 nuevas plazas, 363 serán para tribunales de instancia, dos para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3).

Las 50 plazas restantes serán de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales, ha precisado.