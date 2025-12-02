Gobierno central destina una ayuda de 20 millones a Diputación de Gipuzkoa para modernizar tres túneles de carreteras

Archivo - El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y la diputada foral Aintzane Oiarbide en las obras del túnel de Belabieta - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por el que se regula la concesión directa de una subvención directa de 20 millones de euros para modernizar tres túneles de carreteras en Euskadi, cuya titularidad corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El objetivo de este Real Decreto es regular la concesión directa de una subvención a la Diputación Foral para colaborar en la financiación de las obras necesarias para que los túneles de Belabieta, Gorosmendi y Oindolar cumplan con la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras.

Según han explicado desde el Gobierno central, esta Directiva establece las condiciones que deben cumplir los túneles de la red transeuropea de carreteras, tanto los de nueva construcción como los existentes en el momento de entrada en vigor de la directiva, que deberán someterse a las correspondientes obras de adecuación. La red transeuropea de carreteras incluye carreteras tanto de la Red de Carreteras del Estado como de diversas redes de titularidad autonómica.

De este modo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible colaborará mediante una subvención de 20 millones de euros en la mejora, modernización y refuerzo de la seguridad en los túneles de Belabieta, Gorosmendi y Oindolar, cuya inversión global a desarrollar por la Diputación se estima en 93,5 millones de euros.

Concretamente, las actuaciones a subvencionar consistirán en refuerzo de cubiertas y estructuras, instalación de sistemas de drenaje, control de vertidos e incendios, instalación de sistemas de ventilación y comunicación, instalación de un sistema eficiente de iluminación por LED, e implantación de un nuevo sistema de gestión y prevención de accidentes (SGC) para garantizar la seguridad.

Una vez aprobado este Real Decreto, la Diputación guipuzcoana deberá solicitar la concesión de la subvención en el plazo de un mes, que será tramitada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes en calidad de órgano gestor de esta subvención.

El pago de la subvención se realizará en dos pagos, una vez dictada la resolución de concesión: el primero de ellos, de 10 millones de euros, se realizará en un plazo de un mes desde la notificación de la resolución de concesión, y el segundo pago, por importe también de 10 millones de euros, se abonará en el año 2026.