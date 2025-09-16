El Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz propone subir las tasas un 2,7% en 2026

PSE y PNV inician la ronda de contactos con la oposición de cara a acordar las ordenanzas fiscales del próximo curso

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria, formado por PSE-EE y PNV, ha propuesto subir las tasas municipales de manera general un 2,7% en 2026, "tomando como referencia el incremento del IPC" en este ejercicio, así como "mejorar las bonificaciones" del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

El equipo de Gobierno ha iniciado la ronda de contactos con los grupos de la oposición, EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Vitoria, con el objetivo de lograr el apoyo a su propuesta de ordenanzas fiscales para 2026, ya que requiere del pacto con algún partido de la oposición para sacarlas adelante, puesto que gobierna en minoría.

Fuentes del Gobierno municipal han señalado que la propuesta general es actualizar los precios y tasas municipales con un incremento del 2,7%, "atendiendo al incremento del IPC". Además, la propuesta plantea "mejorar las bonificaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)".

Asimismo, PSE y PNV han planteado modificar la ordenanza del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), para que "tenga la consideración de vivienda no vacía aquella en la que, pese a no haber nadie empadronado, registre un consumo mínimo de agua o luz".