Gobierno vasco activa la mesa por "una escuela inclusiva, equitativa y de calidad" en el inicio del curso escolar

El Lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Educación, Begoña Pedrosa en el IES Etxebarri BHI

BILBAO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha activado este lunes la mesa del Pacto Social contra la Segregación Escolar, que pretende una escuela inclusiva, equitativa y de calidad" en un sistema "más cohesionado y justo", coincidiendo con el inicio oficial del curso escolar en el IES Etxebarri BHI. Durante el encuentro, el Ejecutivo ha entregado a 50 agentes un diagnóstico de la segregación escolar en Euskadi con "los principales retos" para los próximos años.

Pradales, acompañado de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha presidido en el mismo centro la primera reunión de Eskola Bikaina Denontzat, la mesa "por la equidad, la inclusión y la calidad educativa".

Este foro, que reunirá a lo largo de todo el curso a medio centenar de agentes, tiene como objetivo consensuar medidas "sostenibles y factibles" que permitan transformar el sistema educativo, reducir la segregación escolar, mejorar los resultados y reforzar la eficacia escolar.

Según ha manifestado el Lehendakari durante la inaguración del curso en el centro vizcaíno, el sistema "está afrontando cambios de enorme magnitud, que no van a cesar" y exigen "innovación y adaptación". "Cambios ante los que no bastan los parches. Tenemos que consolidar y preparar el sistema", ha dicho.

Por ello, ha afirmado que es ahora "cuando se deben sentar las bases para garantizar, no sólo a corto plazo, sino también en el futuro, una educación de calidad para todo el alumnado".

Según ha apuntado Pradales, el sistema educativo vasco afronta un escenario marcado por "profundos cambios demográficos y sociales". En este sentido, ha apuntado que, en los últimos dos cursos, se han registrado 13.000 matrículas menos en las etapas iniciales como consecuencia del descenso de la natalidad.

También ha destacado que, durante el curso 2020-2021, se incorporaron 2.500 alumnos y alumnas con el curso ya iniciado, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 8.000. Muchos de estos alumnos, han precisado, proceden de otros países, "con trayectorias educativas interrumpidas, sin saber euskera ni, en algunos casos, castellano, y con necesidades específicas de apoyo".

Ante esta realidad, el pacto que pretende el Gobierno "se concibe como el espacio plural para encauzar los desafíos, transformar las dificultades en oportunidades y situar siempre al alumnado en el centro de las decisiones".

INTEGRACIÓN DE LA MESA

La mesa está integrada por administraciones públicas de Euskadi, agentes del sistema educativo, sindicatos, universidades, patronales de la concertada, partidos políticos y entidades sociales. Tanto ELA como Steilas no ha acudido a la primera reunión.

En este primer encuentro, han participado, entre otros, la Dirección de Centros y Planificación, la Dirección de Coordinación con las Familias y la Comunidad Educativa, las viceconsejerías de Políticas Educativas, Administración y Servicios, y Juventud y Reto Demográfico, además de Eudel, Biltzen, el Consejo Escolar de Euskadi, la Inspección de Educación y el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI).

También han estado presentes asociaciones de familias y alumnado como EHIGE, Fapacne y Apnabi; organismos especializados en inclusión y derechos educativos como UNICEF, Save the Children, Plena Inclusión o Eusko Ikaskuntza; y las principales universidades vascas (UPV/EHU, Deusto, Mondragon Unibertsitatea y BAM).

La mesa cuenta asimismo con la participación de los partidos políticos PNV, PSE-EE, EH Bildu y PP, sindicatos del sector educativo como LAB, UGT, CCOO, Interinoak, y las patronales de la red concertada Kristau Eskola, Ikasgiltza, AICE, EIBE, Elizbarrutia e Ikastolen Elkartea.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha defendido que este pacto es "un espacio de escucha, de construcción y de corresponsabilidad, donde nadie puede quedarse al margen". "Queremos medidas compartidas y de impacto real, que fortalezcan la equidad, la cohesión y la eficiencia escolar", ha defendido.

DIAGNÓSTIVO INCICIAL

En esta primera reunión, presidida por el Lehendakari y Begoña Pedrosa, se ha presentado al resto de agentes participantes un diagnóstico inicial de la segregación escolar en Euskadi "como base de trabajo del pacto". Se trata de un documento que se someterá a debate con el objetivo de disponer de "un análisis compartido que oriente la definición de los principios y medidas a lo largo del curso".

El diagnóstico inicial, sustentado en datos de admisión escolar, estadísticas del ISEI-IVEI --Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa-- y Eustat en relación a la segregación escolar, recoge "los principales retos" del sistema educativo para los próximos años. Destaca, entre otros aspectos, la "concentración desigual de alumnado vulnerable en determinados centros", condicionada por factores socioeconómicos, lingüísticos, de origen migrante y de necesidades específicas de apoyo educativo.

Sobre esta base, el diagnóstico concluye que "resulta imprescindible un cambio de enfoque que permita reducir la segregación escolar, reforzar la calidad y garantizar que todo el alumnado, especialmente el más vulnerable, tenga acceso a las mismas oportunidades de progreso".

A partir de este punto de partida, el pacto busca abordar la segregación en Euskadi "con una visión global y compartida"; garantizar proyectos de calidad "inclusivos y sostenibles a nivel de sistema"; definir "qué debe caracterizar a un centro eficaz capaz de impulsar el progreso de todo su alumnado"; y desarrollar la normativa principal "que sustente la programación y planificación educativa de futuro".

FASES

El desarrollo de la mesa --denominada Eskola Bikaina Denontzat-- se extenderá a lo largo del curso 2025-2026 y se articula en tres fases, una primera la validación del diagnóstico inicial, la posterior definición de misión, visión y principios compartidos, y una tercera, de definición de ámbitos de actuación y medidas concretas.

Cada fase incluirá sesiones de debate y contraste, "garantizando un proceso participativo orientado a consensuar propuestas con impacto real en la equidad y la eficacia del sistema educativo".

"Tenemos que garantizar una escuela que una en la diversidad en lugar de separar, que asegure no solo la igualdad de oportunidades, sino también los mejores resultados; una escuela que vele por el bienestar emocional y haga del euskera un elemento de cohesión, acogida e identidad comunitaria. El reto es tan complejo como ilusionante", ha defendido Imanol Pradales.

El presidente del Gobierno vasco se ha mostrado convencido de que "ha llegado el momento de desarrollar una hoja de ruta que consolide un sistema educativo de excelencia del que sigamos sintiéndonos orgullosos".