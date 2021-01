Azpiazu advierte de no va a presentar nuevas propuestas para acordar los Presupuestos 2021

Azpiazu cree que "en principio" las Cuentas vascas "no van a tener un apoyo, más allá" de los grupos que forman el gobierno

VITORIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha advertido este lunes de que el Gobierno Vasco "no va a hacer una propuesta adicional para tratar de buscar un consenso" en la negociación presupuestaria y reconoce que, "en principio", los Presupuestos del Gobierno Vasco para 2021 "no van a tener un apoyo, más allá" de los grupos que sustentan al Gobierno (PSE y PNV).

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria para valorar el avance de Cuentas económicas del cuarto trimestre de 2020, Azpiazu se ha refirido a la negociación presupuestaria que el Ejecutivo ha mantenido en los últimos días con el grupo Elkarrekin Podemos-IU, ya que el plazo para presentar enmiendas al proyecto de presentado por el Gobierno Vasco termina este martes.

Tras señalar que el Ejecutivo ha planteado el pasado sábado la última propuesta a Elkarrekin Podemos-IU, ha indicado que esta fue rechazada porque la formación entendía que "no era suficiente para sus pretensiones". "Nos dijeron que no estaban de acuerdo", ha explicado.

Según ha destacado, a Elkarrekin Podemos-IU le dieron la posibilidad de dar una "asignación concreta" a la dotación de 140 euros reservada por el Gobierno para "cuestiones covid-19", para destinarlos a las "prioridades" que podía defender la coalición.

"Nosotros entendemos que, tal como están las dotaciones actuales, son más que suficientes, y que esos 140 millones nos van a dar un margen de maniobra de cara a la gestión presupuestaria a lo largo del año", ha defendido.

COMO ESTÁ

Pedro Azpiazu ha afirmado que "si no ha habido un acuerdo, el presupuesto, en principio, se queda como está", y ha informado de que el Gobierno "no va a realizar ninguna propuesta más a ningún grupo parlamentario". No obstante, ha indicado que, si alguno de los grupos de la oposición quiere cambiar su posición, sería "bienvenido".

El consejero ha señalado que, en principio, los Presupuestos del Gobierno Vasco para 2021 "no van a tener un apoyo más allá" de los grupos que sustentan al Gobierno, PSE y PNV.

"Si, por lo que sea, hay algún apoyo extraordinario: magnífico, pero el Gobierno no va a hacer una propuesta adicional para tratar de buscar un consenso", ha advertido, antes de subrayar que el Ejecutivo ha trabajado con los grupos parlamentarios y cree que "ya no cabe más".