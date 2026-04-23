Gobierno Vasco afirma que aplicó con 'Anboto' la legislación penitenciaria "sin tomar decisiones arbitrarias"

La exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', entrando a la prisión de Martutene, en San Sebastián, a 22 de abril de 2026 - EUROPA PRESS

BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha defendido que el Gobierno Vasco aplicó a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, alias 'Anboto', la legislación penitenciaria y "lo que no puede hacer" es "modificarla" porque carece de competencia. Además, ha destacado que el juez ha entendido que en este caso el régimen de semilibertad "no procedía", pero "ha avalado muchas de las decisiones tomadas en este sentido".

En una entrevista en Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Bengoetxea se ha referido a la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, de decretar la vuelta a prisión de la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, alia 'Anboto' al rechazar su semilibertad.

El magistrado afirma, en su resolución, que la decisión del Gobierno vasco "genera falsas expectativas" a la reclusa y "desasosiego" a la víctimas.

Al respecto, la vicelehendakari se ha mostrado convencida de que "hay que distinguir el ruido de la verdad", porque "el ruido ocupa mucho espacio y luego está la verdad".

En su opinión, "desde la moderación, lo que está haciendo el gobierno es ejecutar una legislación penitenciaria", sin tomar "decisiones arbitrarias al albur de lo que se le ocurre en cada momento". "El gobierno ejecuta legislación penitenciaria", ha insistido.

Ha añadido que, como la ejecución de cualquier legislación es un acto administrativo, "en cualquier estado democrático hay también una garantía". "Y esa garantía es que cualquier acción administrativa pueda ser recurrida, y en este caso, el juez ha entendido que esta medida no procedía" aunque "ha avalado muchas de las decisiones tomadas en este sentido".

"RUIDO INTERESADO"

Ibone Bengoetxea ha reiterado que el Ejecutivo de Euskadi ha actuado "en aplicación de una legislación" y lo que no puede hacer, como gobierno, por carecer de la competencia, "es modificarla". "Luego viene el ruido. El ruido interesado, o bien por desgastar al gobierno, o bien por mantener posiciones extremas, y esto sí que es preocupante", ha precisado.

La vicelehendakari ha llamado la atención sobre el crecimiento de "los populismos y los extremismos", una cuestión que "no solamente está afectando fundamentalmente al Estado español", sino que "algunos tienen el interés también de contagiar esta política vasca un poco más sosegada".

Para Bengoetxea, quienes tienen responsabilidades públicas "están en la obligación" de poner el debate "con serenidad y con moderación encima de la mesa sabiendo diferenciar lo que es un debate crítico, incluso en ocasiones intenso, en función del contenido entre opciones políticas que piensan diferentes".

"Otra cosa es generar ruido por generarlo, posiciones extremas o falta de respeto; esto es otra cosa y esto lo tenemos que denunciar", ha concluido.