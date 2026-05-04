Gobierno vasco afirma que ha sido imposible evitar el concurso de Tubos y llama a trabajar para asegurar su continuidad

Archivo - El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de Euskadi, Mikel Jauregi - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha afirmado que ha sido imposible evitar el concurso de acreedores de Tubos Reunidos y ha llamado a trabajar de manera cooperativa para asegurar su continuidad, cada uno "desde sus responsabilidades".

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha hecho pública esta declaración tras conocerse que Tubos Reunidos ha registrado concurso voluntario de acreedores dada su situación de "insolvencia inminente"

En su comunicado, el Gobierno vasco ha manifestado su solidaridad y apoyo a los trabajadores de la empresa, a sus familias y, "con ellos, a toda la comarca de Aiaraldea, que llevan meses sufriendo por la situación de Tubos Reunidos".

El departamento dirigido por Mikel Jauregi ha afirmado que han asistido con "gran preocupación" a la evolución de la empresa, con "un nivel de deuda insostenible, una caída de pedidos por los aranceles de Trump y el encarecimiento de los precios de la energía por la guerra de Irán". "Y hemos intentado que esta situación no llegase a producirse, si bien, desgraciadamente, ha sido imposible", ha añadido.

El Gobierno ha subrayado que, con la apertura del procedimiento concursal, se abre una nueva etapa para Tubos Reunidos, que, a su juicio, debe priorizar la continuidad de la actividad industrial y el empleo de la empresa, mientras se aborda "paralelamente la reestructuración de la deuda, el diseño de un proyecto sólido que permita construir una empresa viable en el medio y largo plazo, y se buscan nuevos inversores dispuestos a apostar por ello".

El Ejecutivo autónomo ha mostrado su compromiso absoluto para apoyar la viabilidad de un nuevo proyecto para Tubos Reunidos, "a fin de garantizar el empleo y la actividad industrial en Aiaraldea".

"Se abre una nueva etapa donde todos -cada cual desde sus responsabilidades y competencias- tenemos que trabajar de manera cooperativa, para superar el proceso concursal y asegurar la continuidad de la actividad industrial de Tubos Reunidos", ha concluido.