Gobierno vasco analiza las "potenciales afecciones" a la economía vasca para tomar medidas por el ataque a Irán

El Lehendakari, Imanol Pradales, en la inauguración de la BIEMH en el BEC de Barakaldo - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reconocido que el Gobierno vasco "ya está monitorizando las potenciales afecciones" a la economía y empresas vascas radicadas en Oriente medio para "establecer las medidas que sean necesarias" tras la "escalada bélica" a la que se asiste con el ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán. Además, ha reivindicado el respeto al derecho internacional, la desescalada, la moderación en el uso de la fuerza y la apertura del diálogo multilateral.

Pradales se ha expresado de esta manera sobre la "complejidad del momento actual" en el discurso de la inauguración oficial de la Bienal de Máquina Herramienta (BIEMH) este lunes en el BEC de Barakaldo, donde ha señalado que este "nuevo episodio" tendrá "un impacto negativo en la economía global, afectando a los precios de la energía, las relaciones comerciales y las cadenas de suministro global".

El lehendakari cree que Oriente Medio se "adentra en un escenario bélico muy peligroso y de consecuencias impredecibles", con un "riesgo real de que se abra una guerra regional que desemboque en un conflicto híbrido y prolongado en el tiempo". Además, ha lamentado que las guerras, "como siempre, causan un primer efecto dramático e irreversible: víctimas civiles. Vidas arrebatadas que jamás volverán".

"DESESCALADA"

Tras reivindicar el respeto al derecho internacional, la desescalada, la moderación en el uso de la fuerza, y la apertura del diálogo multilateral en línea con lo planteado por la Unión Europea, ha insistido en que el conflicto tendrá un "impacto negativo" en la economía global".

Por ello, desde el Gobierno vasco, ha explicado, están ya "monitorizando las potenciales afecciones" a la economía vasca y a las empresas vascas radicadas en Oriente Medio para "establecer las medidas que sean necesarias".

A lo anterior, ha dicho el lehendakari, se suma la "complejidad" del momento actual al margen de la guerra y ha citado la "inestabilidad; interrupción de las cadenas de suministro; competencia china; costes energéticos; ralentización en mercados europeos clave o el mal momento de la automoción...".