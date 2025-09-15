El Gobierno Vasco anima a la ciudadanía a sumarse a las actividades de la 'Semana Europea de la Movilidad'

VITORIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha animado a la ciudadanía a participar en las diferentes iniciativas organizadas con motivo de la 'Semana Europea de la Movilidad', que se celebra desde este próximo martes, 16 de septiembre, hasta el día 22, bajo el lema 'Movilidad universal'.

La consejera ha recordado, a través de un comunicado, que en Euskadi se producen cada día 6,5 millones de desplazamientos, lo que corresponde a una media de tres por persona mayor de siete años.

"Son más de seis millones de decisiones que podemos tomar cada día en contra del cambio climático y a favor del transporte público y la movilidad activa", ha explicado.

García Chueca ha señalado que, entren enero y julio, el tren --tanto a través de Euskotren como de las Cercanías operadas por Renfe-- y el tranvía han posibilitado 47 millones de desplazamientos. La consejera ha aplaudido la respuesta de la ciudadanía ante las bonificaciones al transporte, que están permitiendo registrar "cifras récord".

"Estamos en el buen camino pero siempre podemos mejorar, y cada persona podemos aportar con nuestra decisión sobre cómo nos movemos para ir a estudiar o a trabajar", ha señalado.

En ese sentido, ha afirmado que las administraciones públicas, en concreto el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, junto al ente público Euskal Trenbide Sarea y la sociedad pública Euskotren, "seguimos trabajando por el derecho a la movilidad, para que esta ayude a cohesionar la sociedad y que independientemente de la edad, la situación socioeconómica o las condiciones físicas podamos acceder a la movilidad sostenible".