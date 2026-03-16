El Gobierno Vasco anuncia un acuerdo con Moncloa para desbloquear la cogestión de aeropuertos antes de Semana Santa

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha anunciado este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno del Estado para que la cogestión de aeropuertos se pueda aprobar antes de Semana Santa en el encuentro bilateral entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales.

Así se ha pronunciado la consejera en declaraciones a los periodistas después de participar en la Subcomisión Aeroportuaria en Madrid, donde ha proclamado que, si el acuerdo alcanzado este lunes se acaba reflejando en el documento que redactará Moncloa, "se puede decir que habrá acuerdo en la comisión bilateral".

El Gabinete de Imanol Pradales recibió el pasado viernes la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a sus planteamientos relacionados con la cogestión de aeropuertos, y el Ejecutivo Vasco adelantó que no tenían intención de aceptarlas.

Sin embargo, María Ubarretxena cree que el Gobierno estatal "ha modulado" la propuesta que les hicieron llegar el viernes, y ha adelantado que existe un acuerdo, a falta de recibir el último documento.

Ese documento se aprobaría en la reunión bilateral que mantendrán Sánchez y Pradales antes de Semana Santa. Con anterioridad, se había acordado constituir un órgano bilateral entre Euskadi y el Estado en materia aeroportuaria como una "herramienta para la colaboración, la coordinación y la gestión".

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