Gobierno Vasco apoya con 190.000 euros la nueva fase del proyecto de autoconsumo compartido en Otxarkoaga

VITORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la concesión de una subvención directa de 190.000 euros al Organismo Autónomo Local (OAL) Viviendas Municipales de Bilbao para avanzar en el proyecto experimental de implantación de paneles solares y creación de comunidades de autoconsumo compartido en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga.

La actuación se enmarca en la estrategia del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana para impulsar la rehabilitación urbana sostenible, la eficiencia energética y la innovación en arquitectura y construcción ecoeficiente, en consonancia con los objetivos de la 'Agenda Urbana de Euskadi 3 Bultzatu 2050'.

Esta ayuda permite poner en marcha la segunda fase de un proyecto que promueve un modelo energético más limpio, participativo y accesible para la ciudadanía. Tras una primera fase financiada mediante una subvención de 110.000 euros concedida en la que se ejecutaron instalaciones fotovoltaicas en los edificios Txotena 18-24 y Otxar Opengela (Pau Casals 16), esta nueva intervención prevé dotar de una instalación solar fotovoltaica al Centro Comercial 'El Chino', situado en Zizeruena, 12, uno de los equipamientos comerciales de referencia del barrio.

El centro comercial, compuesto por tres edificios interconectados, presenta unas condiciones técnicas y estructurales idóneas para la implantación de un sistema fotovoltaico de autoconsumo compartido. Su ubicación permitirá extender los beneficios energéticos a diferentes usuarios y comercios del entorno, reforzando la cohesión comunitaria y contribuyendo al impulso del comercio local.

El proyecto incluye no solo la instalación de los paneles solares, sino también la adecuación de las cubiertas, la modernización del cuarto de instalaciones y la incorporación de iluminación eficiente, garantizando que el equipamiento mejore su calificación energética y pueda operar como nodo para una comunidad energética local.