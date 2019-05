El Gobierno Vasco atribuye al mal tiempo la escasez de aficionados en Vitoria durante la 'Final Four'

Publicado 21/05/2019 14:23:10 CET

Zupiria asegura que el balance es "positivo" en términos de proyección internacional, organización y nivel deportivo

VITORIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que, pese a que las malas condiciones meteorológicas han reducido la presencia de visitantes en las calles de Vitoria-Gasteiz durante la celebración de la 'Final Four' de la Euroliga de baloncesto, este evento ha sido "positivo" en términos de "proyección internacional", organización y de nivel deportivo.

Zupiria, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno semanal, ha realizado un balance sobre la celebración de la 'Final Four' este pasado fin de semana en la capital alavesa.

El consejero considera que el balance sobre la celebración de este evento es "positivo", dado que el hecho de que Vitoria acoja una competición de estas características la sitúa "al nivel" de otras grandes ciudades en las que se ha celebrado, y que en la mayoría de los casos tienen un mayor "tamaño y proyección" que la capital alavesa.

Además, ha subrayado que la celebración de este evento ha sido positiva en términos de "proyección internacional", capacidad de organización y de nivel deportivo.

No obstante, ha lamentado que la meteorología "no ha acompañado", lo que, a su juicio, ha incidido en el hecho de que en las calles de la ciudad no se haya visto un mayor número de visitantes durante estos días.

PRECIOS

Zupiria se ha referido a las críticas realizadas por algunos hosteleros, que han atribuido a los altos precios de los hoteles la escasa presencia de visitantes en sus negocios durante los días en los que se ha celebrado la 'Final Four'.

Algunas voces han asegurado que muchos de los aficionados de los equipos que participaban en la 'Final Four' no se han hospedado en Vitoria y han preferido hospedarse en Bilbao y en otras ciudades del entorno, en las que, al parecer, los precios eran más bajos.

El consejero no se ha pronunciado sobre estas críticas, y ha afirmado que "si hubiera habido otra meteorología, las percepciones quizá también serían diferentes en la hostelería".

En todo caso, ha subrayado que la atracción de estos grandes eventos es una apuesta "estratégica" para la proyección internacional del País Vasco, por lo que todos los agentes, incluidos las instituciones públicas y los empresarios del sector hotelero, deben ser "consecuentes" a la hora de adoptar decisiones que puedan afectar a esta estrategia.