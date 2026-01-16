Gobierno Vasco autoriza dos parques solares en Álava con cerca de 12.000 placas entre Zalduondo, San Millán y Asparrena

Archivo - Paneles fotovotaicos - EDP - Archivo

VITORIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco ha concedido la autorización administrativa previa y de construcción de dos parques solares en Álava, que suman entre ambos un total de 11.990 placas, en los municipios de Zalduondo, San Millán y Asparrena.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este viernes las dos resoluciones de la Delegación de Industria del territorio, que llegan un día después de la autorización publicada este pasado jueves para otra instalación fotovoltaica también en Zalduondo, con 5.480 módulos.

El primero de los parques esta impulsado por la empresa Magna FV S.L y prevé una potencia de 4MW y la instalación de 6.510 módulos de 700 Wp en el municipio alavés de Asparrena.

La segunda de las instalaciones fotovoltaicas parte de Perfect Business Location S.L. Se proyecta para las localidades de Zalduondo, San Millán y también Asparrena con una potencia de 2,5 MW y 5.480 placas solares de 570 Wp.