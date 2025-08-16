Gobierno Vasco avanza en la transformación digital de la Administración a través de la IA y NIK Cartera Digital

Tras el verano presentará las estrategia de IA para el sector público, del Gobierno del dato y de Transformación Digital de la Administración

BILBAO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha destacado este sábado que este primer año de legislatura se han elaborado los nuevos planes estratégicos de EJIE, sociedad informática del Ejecutivo, e Itelazpi para la convergencia tecnológica, con la implantación de 13 sistemas de algoritmos IA para agilizar y mejorar los servicios, y se han ampliado las prestaciones disponibles en la wallet NIK Cartera Digital.

Tras el verano se presentarán la estrategia de IA para el sector público, la estrategia del Gobierno del dato y la estrategia de Transformación Digital de la Administración con el objetivo de "fortalecer y mejorar los servicios públicos vascos y agilizar la administración a través del uso de las nuevas tecnologías", según ha informado el departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

En plena transformación digital de la sociedad, el Gobierno Vasco cree que resulta "imprescindible" adaptar la administración a las nuevas necesidades y demandas del siglo XXI. Por ello, ha explicado que impulsar una administración "más ágil, moderna, digital, que pone la tecnología al servicio de las personas", ha sido uno de los cometidos y objetivos perseguidos en este mandato.

Todo ello, tiene como propósito simplificar la administración, y "mejorar y fortalecer" los servicios públicos para facilitar el día a días de las personas.

El Ejecutivo vasco señala que el uso de la IA en los servicios públicos y la publicación del registro de algoritmos IA ha situado a Euskadi a "la vanguardia" en cuanto a regulación y transparencia en su uso en el sector público.

Se trata, ha indicado, de sistemas de apoyo a decisiones, servicios de atención o evaluación en materia de salud, vivienda, educación o atención a la ciudadanía. De esta forma, añade que el uso de la IA ha permitido "simplificar procesos internos en aras a mejorar los servicios o la atención ciudadana ofrecida".

También se ha avanzado este primer año en la wallet NIK Cartera Digital con la incorporación de más municipios al servicio y la consulta de la información sobre las EPSV en la APP. Concretamente, durante este año se han incorporado 15 nuevos municipios a NIK.

Esta aplicación permite a las personas usuarias disponer de tarjetas o carnes de diferentes administraciones o servicios públicos en el móvil de forma segura gracias a la identificación por medio de la BakQ (tarjeta sanitaria, tarjeta del polideportivo, de la biblioteca, Gaztetxartela), además de poder consultar datos económicos o simular una pensión en caso de contar con una EPSV.

El uso de NIK sigue creciendo de forma sostenida: 14.000 personas lo utilizan cada semana, 140.000 personas al mes y más de 340.000 han descargado ya su tarjeta de salud digital (tarjeta sanitaria).

Asimismo, se han elaborado los nuevos planes estratégicos de EJIE, Sociedad Informática del Gobierno Vasco, e Itelazpi, Sociedad Pública de infraestructuras de telecomunicaciones de Gobierno Vasco, para la convergencia tecnológica del Gobierno, para unos servicios más eficientes, accesibles, seguros que mejoren la calidad de vida de las personas.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN

A fin de adaptar la Administración a las necesidades actuales y futuras y liderar los cambios y transformaciones que están sucediendo, el Gobierno Vasco está trabajando ya en varias estrategias para la Transformación Digital de la Administración.

Tras el verano, se presentarán la Estrategia IA, por un lado, y la Estrategia de Gobierno del Dato, por otro. La estrategia IA establecerá la política IA en el sector público, definiendo los servicios convergentes, así como los estándares tecnológicos de IA.

La estrategia de la Gobernanza de los Datos amplía y apoya la estrategia del dato y la labor de la Oficina del Dato. El objetivo es impulsar el uso de la IA y de los datos para mejorar los servicios, agilizar procesos y diseñar servicios a medida.

También se avanza junto con el resto de las administraciones vascas (Diputaciones y Ayuntamientos) en la construcción de una única carpeta ciudadana para realizar trámites de distinta tipología.

En el último trimestre del año 2025 verá la luz la Estrategia de Transformación Digital del conjunto del sector público, centrada en impulsar unos servicios públicos "ágiles y eficaces, procesos eficientes y personas preparadas y con mentalidad digital".

Por lo tanto, esta estrategia buscará también capacitar al personal público para facilitar su trabajo y, en definitiva, ofrecer un mejor servicio a todas las personas que viven en Euskadi. Por tanto, el Gobierno Vasco ha remarcado que todas estas iniciativas responden a su apuesta por invertir en nuevas capacidades digitales para innovar, mejorar y fortalecer los servicios públicos y avanzar hacia un nuevo modelo de atención más personalizado, integral, centrado en las personas y el bien común.