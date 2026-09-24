Gobierno Vasco avisa que multará a grandes tenedores que no respeten zonas tensionadas y prórrogas a inquilinos

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha calificado este jueves de "desoladora" la imagen de Maricarmen, de 87 años, siendo desalojada de su domicilio en Madrid, y ha advertido de que el Gobierno Vasco está dispuesto a multar a los grandes tenedores que no respeten las zonas tensionadas y las prórrogas extraordinarias de sus contratos de alquiler solicitadas por los inquilinos.

Además, ha anunciado que priorizará la declaración de zona tensionada de Erandio (Bizkaia) ante la situación de vecinos de 'Los Ocho' en riesgo de desahucio por 'fondo buitre', porque es una medida que "enseña los dientes a los grandes fondos", y ha asegurado que tendrán "todos los ojos puestos" en 14 contratos de vivienda libre que se extinguen este año.

En declaraciones realizadas en el Parlamento Vasco, Itxaso ha señalado que "las imágenes de ayer en Madrid, con Maricarmen siendo desahuciada, son desoladoras y un fracaso colectivo". A su juicio, "buscar culpas ahora no arregla gran cosa" pero, "cuando hay leyes que no se quieren aplicar por razones ideológicas, eso inflige un daño social".

"Maricarmen es la víctima de toda esta historia. Pero ayer también se produjo una imagen y se proyectó una estampa que afecta a todo un país. Hay una Ley de Vivienda por el derecho al acceso a la vivienda del 2023, que Madrid no quiere aplicar", ha apuntado.

El titular vasco de Vivienda ha recordado que Euskadi la aplica y a los grandes tenedores "se les obliga a respetar prórrogas extraordinarias hasta tres años si se aplican las zonas tensionadas".

"Estamos dispuestos a multar. Todavía no lo hemos hecho en ningún caso, pero lo hemos advertido en muchas ocasiones, y hoy aprovecho para volver a hacerlo públicamente a aquellos grandes tenedores que no respeten en zonas tensionadas y los derechos de los inquilinos a poder exigir prórrogas extraordinarias de hasta tres años", ha manifestado.

Además, ha asegurado que están dispuestos a sancionar "a aquellos propietarios que no respeten los índices de precios de referencia y las limitaciones a los incrementos de los alquileres".

Denis Itxaso ha alertado de que, sin vivienda, "está en juego la cohesión y la vertebración social, por no decir la salud moral de toda una sociedad". "Sin vivienda tampoco es posible la competitividad económica, la retención de talento, el consumo de las clases medias está embargado. Hay que hacer una condena de lo que pasó ayer, y decir que, en la medida en la que nosotros podamos, en Euskadi esas cosas no deben ocurrir", ha subrayado.

Según ha destacado, el Gobierno Vasco "habla de tú a tú con los grandes tenedores, con los fondos de inversion". "Cuando podemos, acudimos y compramos. Lo hemos hecho en Arrasate con 147 viviendas compradas a un precio razonable, lo hemos hecho en la Errentería, lo estamos intentando hacer con las 510 familias en Bentaberri (Donostia/San Sebastián), cuyas viviendas son propiedad de un gran fondo y estamos negociando con todas las de la ley", ha precisado.

En todo caso, ha señalado que, "para poder negociar de tú a tú con un fondo de estas características y para mirarles también a los ojos en una negociación que es compleja", necesitan aprobar la modificación de la Ley vasca de Vivienda para que se mantengan protegidas las viviendas cuya protección caduque.

"Es decir, las viviendas que puedan estar en riesgo de descalificación, como es el caso de las de Bentaberri en San Sebastián, pero también hay otras en Vitoria, no se van a ir por el desagüe de la vivienda libre mientras esas ciudades sean declaradas zonas tensionadas", ha destacado.

Itxaso ha recordado que "esas familias no tienen a dónde ir", y no hay vivienda en oferta, "la poca que pueda haber está a un precio absolutamente desorbitado y fuera del alcance de las clases trabajadoras". "Esa es la manera que tenemos de actuar. No somos infalibles, pero cumplimos la Ley", ha asegurado.

Su objetivo, tal como ha explicado, es "poner en el centro de la atención y de los objetivos públicos a los inquilinos y a las personas que ya no son especialmente vulnerables, porque Maricarmen ha estado pagando religiosamente su renta".

"Estamos hablando de personas que puedan tener una pensión, que puedan incluso incorporar dos salarios en casa, pero están siendo expulsadas porque estamos haciendo de nuestras ciudades ciudades expulsivas si no regulamos todo este mercado absolutamente desbocado a merced de la oferta y la demanda", ha alertado.

ERANDIO

En cuanto a las 120 familias de Erandio (Bizkaia) que se movilizan para que no les echen de sus casas, que llevan más de una década viviendo de alquiler en 'Los Ochos', a los que un 'fondo buitre' quiere rescindir los contratos para vender los inmuebles, Denis Itxaso ha dicho que se dará "máxima prioridad en la declaración" de zona tensionada.

"Tenemos del orden de 14 expedientes vivos de municipios entre Bizkaia y Gipuzkoa que se están declarando. En estos momentos, más del 54% de la población vive en zonas tensionadas y en Euskadi nos tomamos muy en serio esas declaraciones", ha manifestado.

Por ello, exigen "planes trianuales que demuestren que esos ayuntamientos, más allá de limitar los alquileres, se comprometen a movilizar suelo, a incrementar la oferta de vivienda". "He dado la instrucción de que se priorice al máximo la declaración de Erandio, pero no es previsible que pueda estar aprobada y publicada por el Boletín Oficial del Estado hasta antes de enero", ha dicho.

Tras indicar que son 135 viviendas, 14 de las que tienen un contrato de alquiler que se extingue en el 2026, y resto se van extinguiendo en los sucesivos años, en los años 27 y 28, "incluso hay algunos que tienen contrato hasta 2030", cree que hay que "dar la mayor velocidad para que ese fondo no pueda plantear finalizaciones precipitadas de esos contratos de alquiler y, si lo hace, será sancionado".

"En el momento en el que Erandio sea declarada (zona tensionada), estaremos muy encima de todos y cada uno de esos contratos para que se cumplan los derechos de unos inquilinos que pueden pedir en zona tensionada prórrogas extraordinarias. Y eso lo vamos a hacer a la mayor brevedad", se ha comprometido.

En esta línea, ha recordado que se trata de viviendas libres, y si puediera, el Gobierno Vasco "las compraría, al menos esas que están amenazadas de extinción en el presente año 2026".

Por ello, ha insistido en que, si consiguen "una negociación interesante", irán "a por esas viviendas para permitir que las personas que están viviendo allí puedan continuar", pero de entrada se centrarán en dar "la máxima prioridad" a la declaración de zona tensionada. "Todo nuestro cuerpo de inspectores y todo el equipo de Vivienda y Agenda Urbana estará pendiente de cualquier incumplimiento para poder sancionar", ha avisado.

Denis Itxaso ha reiterado que tendrán "todos los ojos puestos en esos 14 contratos que se extinguen este año 2026" y estudiar "el estado de todas y cada una de las unidades convivenciales de esos 14 contratos para saber cuáles pueden ser vulnerables y, en esos momentos, entran en acción los servicios sociales".

Asimismo, ha declarado que hay en municipios en Euskadi con casos de afectados por sentencia judicial de desahucio, y están "yendo al rescate, ofreciendo viviendas".

En todo caso, ha insistido en que "lo prioritario es la declaración de zona tensionada porque, no blinda al completo, pero protege y mucho, y sobre todo, enseña los dientes a los grandes fondos", a lo que se les "proyecta un mensaje muy claro de que un inquilino o una inquilina como Maricarmen lo tiene muy complicado para defenderse, pero todo un Gobierno Vasco puede hacer muchas cosas".