Gobierno Vasco y Ayuntamiento de San Sebastián acuerdan promover equipamientos comunitarios de proximidad en Riberas

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el alcalde de Donostia/San Sebastián, Jon Insausti - IREKIA
SAN SEBASTIÁN, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de San Sebastián han acordado promover equipamientos comunitarios de proximidad en Riberas de Loiola. Ambas instituciones acuerdan priorizar a donostiarras en los apartamentos dotacionales y activar dos vías de participación para definir equipamientos y modelo alojativo en el barrio donostiarra.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, han mantenido este jueves una reunión de trabajo en la que han tratado diversos expedientes relacionados con la política de vivienda en la capital guipuzcoana.
En el encuentro, han alcanzado nuevos acuerdos para el desarrollo de las parcelas destinadas a apartamentos dotacionales en el barrio donostiarra de Riberas de Loiola. Uno de los principales avances se centra en la activación de un doble proceso participativo en este ámbito de la ciudad.
Por un lado, el Consistorio donostiarra liderará, a través de su área de participación ciudadana, un proceso abierto al barrio y a las asociaciones vecinales para definir los equipamientos comunitarios de proximidad que necesita Riberas de Loiola.
Este proceso permitirá concretar los usos de la planta baja del futuro edificio de equipamientos en la parcela sur del barrio, donde se prevé la implantación de diferentes sedes del Gobierno Vasco junto a espacios destinados a servicios comunitarios. El Ejecutivo autonómico acompañará este proceso en colaboración con el Ayuntamiento.
Por otro lado, ambas instituciones han acordado impulsar una segunda vía de participación, en este caso liderada por el Ejecutivo autonómico y con presencia municipal, para abordar el modelo alojativo de los apartamentos dotacionales que se desarrollarán en las dos parcelas previstas en el ámbito.
Este proceso permitirá compartir con la ciudadanía las características del modelo vasco de apartamentos dotacionales y las innovaciones que se incorporarán en Riberas de Loiola.
En este contexto, Gobierno Vasco y Ayuntamiento han alcanzado también un acuerdo para establecer como criterio la prioridad de acceso para personas donostiarras, tanto jóvenes como mayores, en estos apartamentos dotacionales de carácter intergeneracional.
A este respecto, el decreto de medidas urgentes aprobado este pasado martes en Consejo de Gobierno Vasco, ya ha incorporado el mecanismo para poder alojar a personas mayores de 70 años, con plena autonomía, en esos nuevos apartamentos, a cambio de que cedan su vivienda en el programa de mediación pública del alquiler Bizigune.
Finalmente, en relación con el ámbito de Txomin Enea, ambas instituciones continúan trabajando para "acercar posiciones" en el desarrollo del proyecto.