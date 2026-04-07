Gobierno Vasco celebra el 18 de abril el Día Sin Móvil en Familia para concienciar del impacto del uso de pantallas

Xabier Legarreta y Nerea Melgosa - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico celebrará el sábado 18 de abril el primer Día Sin Móvil en Familia con tres espacios participativos dispuestos en Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gazteiz dirigidos a "concienciar del impacto del uso del móvil y las pantallas en la convivencia diaria familiar y fomentar una orientación digital positiva".

La presentación de esta jornada, de participación voluntaria, ha tenido lugar este martes en la sede del Observatorio Vasco de la Infancia, Adolescencia y la Juventud en Bilbao, a cargo de la consejera Nerea Melgosa y del viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta.

Ese sábado, se acondicionarán los tres espacios participativos en la vía pública en las tres capitales vascas dentro de una actividad "gratuita y abierta a toda la ciudadanía" y dirigida a "bajar el ritmo, dejar el móvil de lado unas horas y aprovechar ese tiempo para conversar, jugar, escucharse y disfrutar en familia, sin pantallas de por medio", ha detallado Nerea Melgosa.

Según ha precisado la consejera, esta primera jornada está dirigida en exclusiva a las familias y se centrará en "favorecer el bienestar emocional y relacional de las familias" para, asimismo, "reforzar los acuerdos compartidos en familia".

La iniciativa permite a las familias depositar los móviles de los integrantes del núcleo familiar en una bolsa "segura y custodiada" para "experimentar de un tiempo sin el móvil durante un número de horas acordado y decidido por ellas".

El Departamento también pondrá a su disposición un documento titulado 'Compromiso Damiliar' para las familias que lo deseen firmen para "expresar su compromiso por un uso más consciente de la tecnología".

Melgosa ha incidido en que el origen de este día parte del hecho de que "en un mundo hiperconectado, el móvil forma parte de nuestra vida cotidiana y, a veces, sin darnos cuenta, nos aleja de quienes tenemos más cerca".

Es por ello, ha proseguido, que este 'Día sin Móvil' surge para proponer "una pausa consciente y voluntaria en el uso del teléfono, orientada a promover un uso más equilibrado, responsable y saludable de la tecnología".

Tal y como ha precisado, "no se trata de cuestionar la digitalización y los avances tecnológicos, sino de poner a las personas en el centro, fomentando una relación más consciente con los dispositivos y reforzando los vínculos sociales, el encuentro comunitario y la atención plena" ha significado la consejera.

Los tres espacios participativos en la calle se acondicionarán en el Parque de doña Casilda (Bilbao), la Plaza Okendo junto al Teatro Victoria Eugenia (San Sebastián) y la Calle Postas 2, en la plaza de Los celedones de Oro (Vitoria-Gasteiz).

Los puntos están pensados y dirigidos a todas las familias, "con o sin niñas, niños y adolescentes, sea cual sea su forma o composición" y desde ellos se animará a los participantes a que, de manera libre y voluntaria, acepten el "pequeño reto" de depositar por unas horas (acordadas con la familia) los móviles en unas bolsas custodiadas que se encontrarán en los espacios propiamente establecidos.

Los espacios estarán abiertos de 11.00 a 19.00 horas de forma ininterrumpida y las familias que lo deseen podrán expresar su compromiso por un uso más consciente de la tecnología firmando un Compromiso Familiar del que pueden elegir a qué propuestas adherirse.

El listado, tal y como ha enumerado Legarreta, incluye propuestas como priorizar los momentos en familia frente al uso del móvil; dar ejemplo de un uso responsable de la tecnología, especialmente las personas adultas; promover actividades en familia sin pantallas o establecer acuerdos familiares claros sobre el uso del móvil.

PERSONAL CUALIFICADO

Los espacios establecidos contarán con personal cualificado con formación en intervención familiar o comunitaria y dominio de euskera y castellano, generando un clima de confianza y adaptando las dinámicas a la diversidad de realidades familiares presentes en Euskadi.

Este acompañamiento será imprescindible para extraer información significativa, detectar percepciones sobre el uso del móvil y promover la toma de conciencia sobre su influencia en la convivencia.

La intervención incorpora elementos que refuerzan la implicación de las familias y favorecen la continuidad del aprendizaje en el hogar e incluyen la entrega de dos obsequios simbólicos.

Se trata de una bolsa reutilizable de tela personalizada, que se utilizará para introducir los teléfonos móviles al aceptar el compromiso y que materializa el inicio del reto y de un soporte para teléfonos móviles (caja u otro dispositivo similar) que se entregará a las familias que regresen para completar la experiencia, pensado para que puedan dejar en él los móviles de todos los miembros del hogar y replicar la práctica de desconexión digital.

La combinación de estas acciones -vivencia directa, acompañamiento profesional, recogida estructurada de información y entrega de materiales para facilitar la continuidad del hábito- busca promover la reflexión familiar sobre el uso del móvil, mejorar la comunicación entre sus miembros y generar aprendizajes útiles para el diseño de futuras políticas públicas.