Gobierno Vasco celebrará el Día de la Diáspora Vasca con un homenaje a la comunidad de Cesta Punta en Markina-Xemein

La directora para la Comunidad Vasca en el Exterior, Ziortza Olano Astigarraga, y la concejala de Euskera y Cultura y responsable del área de ciudadanía de Markina- Xemein, Mari Eli Ituarte Zarragoikoetxea. - IREKIA

La localidad vizcaína acogerá el mural diseñado y creado por la artista argentina de la diáspora Mikele Irazusta

BILBAO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco celebrará el próximo lunes el Día de la Diáspora Vasca con un homenaje a la comunidad de Cesta Punta el próximo lunes en Markina-Xemein, en el marco de una jornada que incluirá bailes tradicionales, stands culturales y la participación de agentes locales, así como del grupo de danzas de Saint Pierre et Miquelon.

La directora para la Comunidad Vasca en el Exterior, Ziortza Olano Astigarraga, y la concejala de Euskera y Cultura y responsable del área de ciudadanía de Markina- Xemein, Mari Eli Ituarte Zarragoikoetxea, han presentado este viernes en rueda de prensa la programación del acto conmemorativo a la comunidad de Cesta Punta que tendrá lugar el próximo lunes, con motivo de la octava edición del Día de la Diáspora Vasca y que contará con la presencia del Lehendakari, Imanol Pradales.

Durante la jornada se rendirá homenaje a la comunidad de pelotaris, "protagonistas de una disciplina que ha llevado el nombre de Euskadi a los frontones de todo el mundo", según han destacado en la presentación del evento.

Además, el evento contará con bailes tradicionales y con diversos stands en los que el público podrá conocer en profundidad la historia y la cultura que rodean a la cesta punta.

El Gobierno Vasco, junto con el Ayuntamiento de Markina-Xemein y en colaboración con el colectivo cesta puntista, organiza este acto central con el fin de conmemorar a los puntistas de Euskadi en el marco del Día de la Diáspora Vasca. En paralelo, más de un centenar de actos se celebrarán en comunidades vascas organizadas de todo el mundo.

La directora para la Comunidad Vasca en el Exterior ha destacado que este año, en la octava edición del Día de la Diáspora Vasca, desde el Gobierno Vasco quieren "rendir un homenaje especial a los cestapuntistas y a toda la comunidad implicada, porque ellos han sido mucho más que deportistas: han sido embajadores de Euskadi, llevando nuestra identidad a los cinco continentes, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días".

"Su movilidad internacional, su profesionalidad, el sacrificio de sus familias, y la transmisión de nuestros valores en escenarios deportivos de todo el mundo forman parte esencial de nuestra historia común", ha afirmado Ziortza Olano Astigarraga.

A su vez, la concejala de Euskera y Cultura y responsable del área de ciudadanía de Markina-Xemein, Mari Eli Ituarte Zarragoikoetxea, ha resaltado que Markina-Xemein es "un escenario idóneo" para acoger este evento.

"Elegir nuestro pueblo y homenajear a este colectivo es un honor, porque si por algo se conoce Markina-Xemein en el mundo es por la cesta punta, porque los pelotaris han llegado a todos los rincones de la geografía mundial", ha afirmado.

PROGRAMACIÓN

El programa relacionado con este día comenzará a las 18.00 horas en el frontón pequeño que se encuentra en la parte exterior del Frontón de Markina.

El evento institucional comenzará a las 18.30 horas y estará presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, y el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero. La cita incluirá también un componente artístico singular, ya que la localidad vizcaína acogerá el mural diseñado y creado por la artista argentina de la diáspora Mikele Irazusta.

La obra comenzará a realizarse el mismo día 8 y simbolizará la importancia que la cesta punta ha tenido y sigue teniendo en Markina-Xemein, considerada la "Universidad de la Cesta Punta".

Con esta programación, Euskadi quiere reconocer la trayectoria de los pelotaris y sus familias, y reforzar los lazos que unen a la diáspora vasca con su tierra de origen.

DÍA DE LA DIÁSPORA

Desde que se institucionalizara en 2018, el acto central del Día de la Diáspora Vasca se ha celebrado en diversos municipios de Euskadi y Navarra.

El 8 de septiembre se institucionalizó por requerimiento de la Diáspora Vasca y son cada vez más comunidades organizadas las que se suman a esta celebración, siendo ya más de cien los eventos que se realizan en distintos países con presencia vasca organizada.