Gobierno vasco y central aplazan la Bilateral a después del verano para seguir trabajando en acuerdos de transferencias

BILBAO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco y el central han decidido de "común acuerdo" aplazar hasta después del periodo estival la Comisión Bilateral de Cooperación presidida por el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente, Pedro Sánchez, que se iba celebrar este mes, para seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos sobre las transferencias pendientes, según han informado fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, se ha desplazado este viernes a Madrid, donde ha ofrecido una declaraciones en torno a las negociaciones con el Ejecutivo central para completar el Estatuto de Gernika.

Este pasado martes Ubarretxena advertía que mantenían posiciones "muy alejadas" con el Estado en cuanto a las transferencias de materias vinculadas a la Seguridad Social y los puertos de interés general y no veía cerca poder alcanzar un acuerdo que permitiera celebrar la reunión bilateral entre el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez, en un principio comprometida para julio.

Fuentes del citado Departamento han señalado este jueves que ambos gobiernos han decidido "de común acuerdo" celebrar tras el periodo estival la Comisión Bilateral de Cooperación presidida por el Lehendakari Pradales y el Presidente Sánchez.

Según han añadido, se han emplazado a seguir trabajando para que la próxima convocatoria del órgano bilateral "redunde en una agenda con contenido político que se materialice en nuevos acuerdos".

En este sentido, el Gobierno vasco ha reafirmado su "voluntad y compromiso" de mantener una "actitud propositiva y de diálogo" con el objetivo de lograr "el cumplimiento íntegro" del Estatuto de Gernika y en el desarrollo de una agenda bilateral que "redunde en el interés y el bienestar de Euskadi".

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