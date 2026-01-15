El Gobierno Vasco cifra en el 8,2% el seguimiento en el turno de tarde de la segunda jornada de la huelga de médicos

Archivo - Médicos durante una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Euskadi - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento en el turno de tarde de la convocatoria estatal de la huelga de médicos en demanda de un estatuto propio ha sido del 8,19% en Euskadi, según los datos provisionales aportados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

El respaldo en el turno de tarde a esta jornada de huelga, la segunda consecutiva tras la de este pasado miércoles, ha sido de un 22,58% en Álava, un 7,29% en Bizkaia y un 6,46% en Gipuzkoa.

El seguimiento ha sido bastante inferior al del turno de mañana, en el que, según los datos del propio Departamento de Salud, la huelga ha sido respaldada por el 20,67% de los médicos.