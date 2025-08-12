El Gobierno Vasco concede la autorización administrativa previa a dos plantas fotovoltaicas en Oion y Amurrio (Álava)

VITORIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha concedido la autorización administrativa previa a dos proyectos de plantas fotovoltaicas que suman una potencia nominal de 4,2 MW en los municipios alaveses de Oyón-Oion y Amurrio.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este martes sendas resoluciones del Departamento de industria, Transición Energética y Sostenibilidad referidas a ambos proyectos.

En el caso de la planta proyectada para Oion, la resolución concede a la empresa Bailén Energía la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción para la instalación correspondiente al proyecto de 'Muga', 1 MW.

El plazo de puesta en marcha del proyecto es de tres años. Transcurrido ese tiempo sin que se haya solicitado la autorización de explotación de la instalación, se podrá declarar la caducidad de esta autorización.

El Departamento de industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha emitido otra resolución a través de la que concede a la empresa Ventaja Solar 8 la autorización administrativa previa para la instalación correspondiente al proyecto técnico administrativo 'FV Igebelar Solar', una planta fotovoltaica de 3,2 MW, y al centro de seccionamiento denominado 'Igebelar Solar nº 2471491', en el término municipal de Amurrio.

En el caso de la planta proyectada para Amurrio, el Gobierno Vasco precisa que deberán adoptarse adicionalmente a las medidas establecidas en el proyecto las medidas protectoras y correctoras indicadas en el informe ambiental del proyecto publicado.

Estas medidas deberán integrarse en el conjunto de los pliegos de condiciones para la contratación de la obra, y dotadas del consiguiente presupuesto. El plazo para solicitar la autorización administrativa de construcción para esta infraestructura es de 15 meses.