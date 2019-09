Gobierno Vasco confirma que no existen casos de listeria por carne mechada en Euskadi

Publicado 20/08/2019 14:39:21 CET

Señala que la partida de carne contaminada no se ha distribuido en el País Vasco

VITORIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado este martes que en Euskadi no se ha detectado ningún caso de listeriosis y ha informado de que ningún lote de la carne mechada se ha distribuido en el País Vasco.

La alerta de la red de vigilancia alimentaria se activó el pasado 16 de agosto en todo el Estado tras el brote de listeriosis que se ha iniciado en Andalucía por el consumo de carne mechada contaminada y que ha afectado a más de 80 personas.

En declaraciones a Europa Press, el Departamento vasco de Salud ha explicado que este brote no ha afectado a Euskadi, donde no se ha detectado ningún caso, y ha recordado que la carne contaminada no se ha distribuido en el País vasco.

Asimismo, ha recordado de que, en caso de producirse algún caso por haber contraído la enfermedad en otra comunidad autónoma, la red de vigilancia epidemiológica con la que cuenta Euskadi pondría en marcha el protocolo con el que cuenta para tratar esta enfermedad de transmisión alimentaria.