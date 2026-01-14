Gobierno Vasco considera que la compra de Syngoi Tecnhologies por Artis BioSolutions refuerza Euskadi como "referente"

VITORIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco, Jaione Ganzarain, ha afirmado este miércoles que la adquisición de Syngoi Technologies por parte de Artis BioSolutions, plataforma internacional de desarrollo y fabricación de terapias avanzadas con sede en Estados Unidos, "refuerza el posicionamiento de Euskadi como país referente en Europa" en materia de biociencias y fabricación de Terapias Avanzadas.

Ganzarain ha destacado que esta operación permitirá llevar la tecnología de Syngoi Technologies, que ha desarrollado una plataforma pionera de ADN sintético basada en procesos enzimáticos, a una "nueva dimensión, dotándola de escala industrial, robustez operativa y proyección internacional".

En opinión de la viceconsejera, para el Gobierno Vasco es "especialmente relevante" que las compañías más punteras a nivel global en el ámbito de las terapias avanzadas apuesten por invertir en empresas desarrolladas en Euskadi, "siempre que ello vaya acompañado del mantenimiento y refuerzo de la actividad industrial y científica en el país". Un compromiso que "se cumple plenamente en esta operación", ha señalado.

Según han confirmado los promotores del proyecto, Syngoi Technologies "mantendrá y reforzará su base científica e industrial en Bilbao, consolidando la inversión en el equipo, las capacidades científicas y las instalaciones industriales GMP-ready", ha señalado el Gobierno vasco.

Es un hecho que, en palabras de Ganzarain, "subraya el arraigo de la compañía en Euskadi y su contribución a la creación de empleo cualificado, a la atracción y retención de talento y al desarrollo de capacidades industriales estratégicas".

EVOLUCIÓN DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO

Asimismo, la viceconsejera ha puesto en valor la evolución del sector biotecnológico en Euskadi, que "continúa creciendo de forma sostenida", especialmente en el entorno de los Parques Tecnológicos. En los últimos cuatro años, el número de empresas de los ámbitos farma, biosalud, terapias avanzadas y biotecnología ha pasado de alrededor de 100 a más de 130 compañías, que emplean a más de 3.000 personas y cuya facturación consolidada superó los 500 millones de euros a cierre de 2024.

"Operaciones como esta demuestran que Euskadi es capaz de generar, escalar y retener proyectos biotecnológicos de alto valor añadido, integrados en cadenas de valor globales", ha concluido Ganzarain.