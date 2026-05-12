Gobierno Vasco y Consistorio de San Sebastián impulsarán más de 5.000 viviendas protegidas en suelos municipales

VITORIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes el protocolo general de actuación, suscrito por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, para impulsar la promoción de más de 5.000 viviendas de protección pública y apartamentos dotacionales en la ciudad en Txomin Enea, Playa de Vías, Cuarteles de Loiola, Auditz Akular o Antzita, entre otras ubicaciones.

El acuerdo contempla la futura cesión de diez terrenos de titularidad municipal al Ejecutivo vasco para desarrollar un total estimado de 5.095 viviendas protegidas y alojamientos intergeneracionales en distintos ámbitos urbanísticos de la capital guipuzcoana, con el objetivo de ampliar el parque público de alquiler asequible y responder a la emergencia habitacional existente en el municipio.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha mostrado su satisfacción por un acuerdo, una "hoja de ruta que nos permite planificar la producción de vivienda en la ciudad que mayor necesidad tiene de vivienda protegida, la más cara de España".

En ese sentido, ha celebrado que, por primera vez en quince años, existe una "disposición clara" del Ayuntamiento para ceder suelo en estos diez ámbitos y permitir que el Gobierno Vasco pueda promover vivienda protegida de alquiler en todas las modalidades, al tiempo que ha asegurado que este protocolo es "la mejor garantía de que estos suelos se promoverán por las administraciones públicas, con control público y en alquiler", evitando lo ocurrido con los suelos del Infierno licitados a empresas privadas.

El protocolo, ha precisado, contempla viviendas protegidas "para el conjunto de las clases medias y en todas sus modalidades", con límites de renta de hasta 59.000 euros anuales para tasadas, de hasta 46.000 euros para la VPO, además de vivienda social y alojamientos dotacionales.

En ese sentido, Itxaso ha subrayado además que el protocolo "formaliza institucionalmente un compromiso que el Ayuntamiento ya había anunciado públicamente el 2 de febrero de 2025" con Eneko Goia como alcalde, cuando se detallaron los distintos ámbitos urbanísticos cuya cesión se planteaba al Ejecutivo autonómico para desarrollar vivienda protegida.

"Lo que hacemos ahora es trasladar aquel compromiso político y público a un documento oficial que nos permite disponer, por fin, de un horizonte cierto de colaboración institucional en materia de vivienda", ha explicado el consejero.

El acuerdo identifica diferentes ámbitos de actuación divididos entre desarrollos de corto-medio plazo y actuaciones de medio-largo recorrido urbanístico.

En el primero de los bloques se contempla la posibilidad de promover 994 viviendas protegidas y apartamentos dotacionales en seis ámbitos concretos de la ciudad. De ellas, 854 corresponderán a vivienda de protección pública -VPO y viviendas tasadas- y 140 a apartamentos dotacionales.

Entre las actuaciones más relevantes destacan Txomin Enea II, con 315 viviendas protegidas (182 VPO, 91 tasadas y 42 alojamientos); Antzita, con 387 viviendas protegidas (294 VPO y 93 tasadas); Jolastokieta, con 169 (80 VPO y 89 tasadas); y Campos Elíseos, donde se prevén 98 alojamientos dotacionales. También se incluyen desarrollos en Apostolado (8 VPO y 8 tasadas) y Rodil (9 VPO).

A esta primera previsión se suma un segundo paquete de actuaciones de medio y largo plazo que eleva el potencial total del protocolo hasta las 5.095 viviendas.

En estos ámbitos futuros se calcula la posibilidad de desarrollar 4.101 nuevas unidades protegidas, entre ellas 3.921 viviendas de protección pública y 180 alojamientos dotacionales, si bien el número total señalado en cada ámbito, así como su tipología, es orientativo y sujeto a variaciones a través de los instrumentos de planeamiento pendientes de desarrollo.

Los principales desarrollos previstos se sitúan en Auditz Akular, en Altza, donde se estima la construcción de 2.354 viviendas protegidas (1.726 VPO y 628 tasadas) y 50 alojamientos; los Cuarteles de Loiola, con 1.750 viviendas (340 VPO, 1.360 tasadas y 50 apartamentos; Playa de Vías de Easo-Amara, con 530 (500 VPO y 30 alojamientos); y Sarrueta, con otras 268 unidades (218 VPO y 50 alojamientos).

Al margen de este protocolo, Itxaso ha destacado que el Gobierno Vasco tiene acordada también la edificación de entre 160 y 180 apartamentos dotacionales en Morlans -en fase de planeamiento (estudio detalle urbanístico)- y 83 en Riberas de Loiola, cuyas obras están previstas que arranquen a finales de este año.

En su intervención, el consejero ha insistido en que el protocolo "es ambicioso" y supone "un paso fundamental" para avanzar en la ampliación del parque público de alquiler asequible en San Sebastián, aunque ha recordado que cada actuación deberá concretarse posteriormente mediante convenios específicos para cada ámbito urbanístico.

"Este protocolo no sustituye a los convenios concretos que habrá que negociar y aprobar posteriormente, pero sí permite establecer unas bases compartidas y una planificación conjunta que hasta ahora no existía", ha explicado.

CESIÓN GRATUITA DE PARCELAS MUNICIPALES

El modelo de colaboración recogido en el acuerdo se basa en la cesión gratuita de parcelas municipales al Gobierno Vasco para la construcción de vivienda protegida y alojamientos dotacionales destinados al alquiler permanente. El Ejecutivo vasco asumirá posteriormente la promoción, construcción y gestión de dichas viviendas.

El protocolo contempla además distintas medidas orientadas a facilitar la viabilidad económica de las promociones. Entre ellas destaca la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las promociones destinadas al alquiler protegido de larga duración, así como la exención de determinadas tasas municipales.

En relación con los futuros procesos de adjudicación, el documento establece que las personas adjudicatarias deberán cumplir los requisitos generales de acceso a vivienda protegida y acreditar, además, una antigüedad mínima de empadronamiento en San Sebastián de tres años ininterrumpidos o cinco años dentro de los últimos diez.

Además, durante la comparecencia el consejero también se ha referido a la situación de Txomin Enea II para recordar que la ordenación urbanística del ámbito ya está aprobada y ha reiterado la posición del Gobierno Vasco favorable a "maximizar" la vivienda protegida frente a la vivienda libre.

"El Ayuntamiento puede promover vivienda libre si así lo decide, pero la posición del Gobierno Vasco es clara: el suelo público debe servir prioritariamente para generar vivienda asequible", ha señalado.

En este sentido, el consejero ha defendido que los posibles ingresos derivados de la venta de parcelas para vivienda libre "deberían destinarse íntegramente a compensar los costes de urbanización del ámbito y facilitar así el desarrollo de vivienda protegida".

El protocolo tendrá una vigencia inicial de ocho años, prorrogables hasta un máximo de doce, y prevé la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por representantes del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Donostia para supervisar el desarrollo de las actuaciones previstas.

Según ha destacado el consejero, este nuevo marco de colaboración permitirá además conectar futuras promociones con el Fondo Social de Vivienda que el Gobierno Vasco prevé activar a lo largo de 2026 para financiar parte de las operaciones residenciales que se desarrollarán en Euskadi.

"Estamos ante un acuerdo importante, ambicioso y largamente esperado, que nos permite empezar a construir una respuesta estructural a los problemas de acceso a la vivienda en Donostia", ha concluido Itxaso.