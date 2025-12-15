Gobierno Vasco y Correos presentan dos sellos dedicados al tren de vapor de Euskotren y al oficio de fogonero

Presentación en Azpeitia de los dos sellos dedicados al tren de vapor de Euskotren y al oficio de fogonero - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco y Correos han presentado dos sellos dedicados al tren de vapor de Euskotren, a la historia ferroviaria de Euskadi y al oficio de fogonero, dentro de las serie 'Oficios antiguos' y 'Trenes Históricos'.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el director del Museo Vasco del Ferrocarril, Juanjo Olaizola, han presentado este lunes en Azpeitia (Gipuzkoa) estos dos sellos de Correos.

La consejera ha realizado el matasellado de honor en un acto en el que han participado además representantes de Correos y Euskotren. En concreto, se han presentado dos timbres. Uno dedicado al oficio de fogonero, dentro de la serie 'Oficios antiguos', y otro sello dentro de la serie 'Trenes históricos' que rinde homenaje al tren de vapor de Euskotren, joya del Museo Vasco del Ferrocarril, y a "la extensa tradición de los ferrocarriles vascos y su impacto social y cultural en nuestra comunidad", según ha apuntado.

García Chueca ha recordado que la labor del Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, "desde hace ya más de tres décadas ha venido conservando y transmitiendo la memoria de un medio de transporte que forma parte esencial de nuestra historia pero también de nuestro presente y futuro".

El sello de la serie 'Trenes históricos' reproduce la imagen del tren de vapor, un "símbolo del transporte de principios de siglo XX" que Euskotren mantiene en activo para fines turísticos y didácticos. El diseño "capta la majestuosidad de la locomotora que surca el Valle del Urola", ha señalado García Chueca.

Además, ha señalado que "aunque algunas de estas máquinas hayan quedado obsoletas, no lo ha hecho el ferrocarril como medio de transporte, al que consideramos imprescindible para la movilidad sostenible, la cohesión social y territorial, y el desarrollo económico".

La emisión filatélica conmemora la labor del Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, cuya colección se considera "una de las más importantes de Europa" en todo tipo de material ferroviario, que abarca locomotoras, vagones, tranvías y trolebuses.

La pieza central de la emisión es la locomotora Aurrera, un ejemplar de la última serie construida entre 1892 y 1898 y restaurada en 1991, que protagoniza los viajes en el tren de vapor entre Azpeitia y Lasao.

En su trayecto, el tren de vapor del Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren recorre cinco kilómetros hasta la estación de Lasao. Durante el viaje, bordea el río Urola, que cruza mediante un puente diseñado por uno de los ingenieros más destacados de la época, José Eugenio Ribera, realizado hace cien años con la entonces pionera tecnología del hormigón armado. El paso por un túnel de 225 metros "completa todo un viaje en el tiempo a bordo de un tren centenario", han explicado sus responsables.

En los últimos diez años, el servicio regular de trenes de vapor ha sido utilizado por más de 153.600 personas. El servicio de trenes de vapor del Museo Vasco del Ferrocarril cuenta además con servicios especiales, tanto si la demanda del fin de semana lo requiere como en fechas especiales (Semana Santa, Puente de la Constitución e Inmaculada). Además, es posible contratar el tren histórico en cualquier día de apertura del museo para grupos (escolares, mayores y tour operadores, entre otros). Las instalaciones de Azpeitia recibieron en 2024 a 26.175 visitantes.

FOGONERO

El sello dedicado al oficio de fogonero, dentro de la serie 'Oficios antiguos', busca "evocar el arte y la habilidad de trabajos artesanales pasados", han señalado.

En ese sentido, han detallado que en las antiguas locomotoras de vapor, "el verdadero artífice de su potencia no era el maquinista. Ese papel, pocas veces reconocido, recaía en realidad en la figura del fogonero".

"Ser fogonero no consistía únicamente en arrojar paladas de carbón al fuego. En su trabajo debía combinar constantemente numerosos factores como las características técnicas de la locomotora, el peso del tren que remolcaban en ese momento, el trazado por el que circulaban, el nivel del agua o la calidad del combustible, para lograr en todo momento que la presión de la caldera se mantuviera siempre al máximo", han apuntado.

"Este sello pone en valor a quienes, como sucede en otros muchísimos oficios, no aparecen en los libros de historia y fueron esenciales para su profesión", ha apuntado la consejera de Movilidad Sostenible.

La emisión consta de 72.000 sellos, 3.000 Pliegos Premium y 4.500 tarjetas prefranqueadas, que se han puesto ya a la venta. Todo este material filatélico puede adquirirse en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico.