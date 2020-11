Gobierno Vasco crea un canal televisivo online para alertar sobre la soledad no deseada entre las personas mayores

Es el formato elegido para la 2ª edición del proyecto de participación Agenda Nagusi por la imposibilidad de celebrar jornadas presenciales

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha creado un canal televisivo online dirigido a las personas mayores en el que publicará cinco programas de televisión que abordarán la temática de la soledad no deseada. La iniciativa forma parte de la segunda edición del proyecto de participación dirigido a las personas mayores denominado Agenda Nagusi.

La presentación de Agenda Nagusi TV ha tenido lugar este viernes en la Sala BBK con la presencia de la consejera de Igualdad del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal y la directora de la Obra Social de BBK, Nora Sarasola, entidad responsable de la premiada campaña 'Invisible Soledad' que en 2019 simbolizó y llamó la atención acerca de la soledad no deseada entre los mayores.

En la presentación del proyecto, en la que también ha estado presente la coordinadora de Agenda Nagusi, Beatriz Gázquez, se ha contado con la réplica a tamaño natural con la imagen de la supuesta señora Mercedes, sentada en un banco, y que fue el emblema de la campaña promovida por la Obra Social de BBK, cuyos detalles ha explicado Sarasola durante su intervención.

Los cinco programas de televisión, desde los que se invita a la participación al colectivo, se publicarán a través de la web www.agendanagusitv.eus. Cada uno de estos programas cuenta con seis secciones que combinan entrevistas, tertulias, aportaciones de personas expertas, opiniones tomadas a pie de calle y entretenimiento. El primero de ellos ya ha sido emitido y ha sido contemplado por alrededor de un millar de personas.

Como ya ocurriera con la primera edición de Agenda Nagusi, las conclusiones y aportaciones recogidas en este nuevo proceso servirán para influir en las políticas del Gobierno. En este sentido, la consejera de Igualdad ha explicado que "servirán para componer el futuro Plan Interinstitucional de lucha contra la Soledad no Deseada", plan que el Gobierno vasco buscará implementar durante la actual legislatura, y que responde al acuerdo de Gobierno entre PSE-EE y PNV.

Artolazabal ha remarcado que, aunque es difícil cuantificar cuántas personas se encuentran en situación de soledad no deseada, en Euskadi, según los últimos datos publicados en abril por Eustat, hay 263.000 personas que viven solas. De ellas, casi el 43%, 112.500, tienen más de 64 años, y 27.900 de estas, 85 años o más.

La consejera ha llamado la atención sobre el hecho de que, "también aquí, la perspectiva de género es imprescindible, ya que casi tres de cada cuatro personas mayores que viven solas, concretamente el 73,5%, son mujeres", según ha explicado, la responsable de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Artolazabal ha matizado que "vivir sola o solo y sentirse en soledad son situaciones muy diferentes", pero ha puesto el acento en quienes se sienten solos, ya que "lejos de ser una circunstancia pasajera, para un gran número de personas supone un estado emocional que comporta sufrimiento y angustia recurrentes".

AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS

En el abordaje de esta problemática, la consejera de Igualdad ha recalcado la importancia de la "colaboración entre diferentes agentes, públicos y privados, y, sobre todo, la propia implicación de la sociedad vasca".

La actual situación de emergencia sanitaria ha propiciado un salto a lo digital en Agenda Nagusi, ya que no es posible reunir a grupos de personas. Por ello, el proyecto se ha reinventado mediante un nuevo formato online, que posibilita una interacción no presencial con la sociedad y la población senior en particular.

El canal online de participación e información ofrece un espacio formativo y consultivo, de opinión y contraste con la ciudadanía, especialmente con las personas mayores, que permite acotar el problema y proponer soluciones al mismo. En la página web se publicarán cinco programas de televisión, de aproximadamente una hora de duración, antes de que finalice 2020. La emisión del primer programa ha sido vista ya por un millar de personas.

El espacio web de Agenda Nagusi TV se complementa con un apartado de conferencias online y otro espacio reservado a vídeos y documentos relacionados con la cuestión. Este canal facilita la interacción, a través de diferentes opciones y cuestionarios que permitan recoger opiniones, valoraciones y sugerencias sobre la situación y las posibles formas de abordarla.