El Gobierno Vasco crea HeziLab y BiziLab para reforzar la profesionalización de los servicios de apoyo educativo

VITORIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado los decretos de creación del Centro de Innovación para el Aprendizaje, HeziLab, y del Centro para el Desarrollo de la Inclusión, la Convivencia y la Gestión de la Diversidad, BiziLab, dos nuevos servicios destinados a reforzar la profesionalización de los servicios de apoyo al sistema educativo.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que el objetivo de estos recursos es actualizar y reforzar el modelo de servicios de apoyo a la educación, adaptándolo a una realidad educativa "cada vez más diversa, exigente y en constante transformación pedagógica, social y tecnológica", de acuerdo a la Ley 17/2023 de Educación.

La creación de HeziLab y BiziLab supone una reordenación y especialización de las funciones que hasta ahora desarrollaban los Berritzegunes -zonales y central- y el servicio Ingurugela, "configurando un modelo más claro, complementario y eficiente", según ha indicado la consejera de Educación.

Ambos centros actuarán como elementos de transformación del sistema educativo, trabajando de forma coordinada mediante un modelo colaborativo y de servicios compartidos, con el fin de ofrecer a los centros educativos un acompañamiento "más coherente, estratégico y ajustado a sus necesidades reales".

La consejera ha afirmado que este nuevo modelo supone "un avance cualitativo en la profesionalización de los servicios de apoyo al sistema educativo, al consolidar equipos especializados y con funciones claramente definidas". De esa forma, se crea una estructura alineada con las nuevas necesidades identificadas en el sistema con programas y proyectos flexibles adaptados a los cambios sociales y educativos.

También se trata de lograr una mayor coherencia entre las líneas estratégicas desplegadas entre los centros educativos adaptada a los nuevos marcos normativos y a las necesidades que surjan en los centros educativos. A su vez, se avanza hacia un asesoramiento más colaborativo, basado en el trabajo en red; y se logra una mayor transferencia de conocimiento, impulsando la conexión entre centros, la sistematización y difusión de los aprendizajes. Otro objetivo es fortalecer el liderazgo pedagógico de los centros.

MAYOR ESPECIALIZACIÓN

La consejera de Educación ha explicado que con estas medidas "se trata de fortalecer la calidad educativa, dotando a los centros de un acompañamiento más especializado, alineado con los retos actuales".

El Centro de Innovación para el Aprendizaje, HeziLab, será el referente del sistema educativo vasco en materia de innovación pedagógica, metodológica y tecnológica. Entre sus principales objetivos destacan impulsar la mejora metodológica y la investigación educativa; reforzar la formación práctica y el acompañamiento del profesorado; y promover proyectos piloto y procesos de mejora basados en evidencias.

También tiene como metas avanzar en nuevos entornos de aprendizaje presenciales y digitales; y apoyar el liderazgo pedagógico y la transformación organizativa de los centros. Con ese fin, HeziLab acompañará a los centros en la transformación de sus prácticas de enseñanza y aprendizaje, facilitando herramientas, conocimiento experto y apoyo estratégico para consolidar entornos de aprendizaje más competenciales, inclusivos y adaptados a los desafíos del siglo XXI.

INCLUSIÓN EDUCATIVA

Por su parte, el Centro para el Desarrollo de la Inclusión, la Convivencia y la Gestión de la Diversidad, BiziLab, reforzará el apoyo a los centros educativos en ámbitos clave para garantizar la equidad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

BiziLab centrará su actuación en la inclusión educativa y la eliminación de barreras al aprendizaje y la participación. La convivencia positiva y el bienestar emocional. También contribuirá a la gestión de la diversidad y la respuesta a las necesidades educativas del alumnado.

Este recurso permitirá el fortalecimiento de los modelos de escuela coeducativa e inclusiva e impulsará modelos de actuación más eficientes y contextualizados, fortaleciendo las capacidades de los centros para dar una respuesta adecuada a una realidad social y educativa "cada vez más diversa", en coordinación con otros ámbitos institucionales cuando sea necesario.

"La inclusión y la convivencia son pilares esenciales para garantizar el éxito educativo de todo el alumnado", ha subrayado la consejera, que ha indicado que la nueva estructura permitirá ofrecer un acompañamiento "más cercano, especializado y coherente allí donde más se necesita".

Con la creación de HeziLab y BiziLab, el Gobierno Vasco consolida un modelo de apoyo al sistema educativo que tiene como meta "reforzar la capacidad de los centros para liderar su propia mejora". Asimimo, se trata de impulsar la innovación educativa y la calidad de los aprendizajes y garantizar "que equidad y excelencia avancen de forma inseparable".

El objetivo final es seguir construyendo un sistema educativo que acompañe a cada alumno y alumna en su desarrollo personal y académico, y que ofrezca a los centros educativos el respaldo necesario para que todo el alumnado "pueda desplegar su máximo potencial".