Gobierno Vasco cree que la mayoría de los jóvenes vascos están en contra de la violencia

Cientos de personas durante una concentración de diversos agentes sociales con el lema "Euskal Herrian Faxismoaren Ez!", a 26 de octubre de 2026, en Bilbao - David de Haro - Europa Press

BILBAO 1 Nov. (EUROPA PRESS) - El director de Juventud del Gobierno Vasco, Adrian Lopez Sarachaga, ha afirmado este domingo que la mayoría de los jóvenes vascos "están en contra de la violencia" y que, aunque el pasado lunes en Bilbao se vio a "muchas personas jóvenes participando en los altercados", en realidad, son una minoría en Euskadi.

Entrevistado en Radio Euskadi, Lopez Sarachaga ha admitido que en los incidentes tras las protestas por un acto del agitador Vito Quiles el pasado lunes en la capital vizcaína "había muchas personas jóvenes participando", pero ha insistido en que "no representan a la mayoría de la sociedad vasca".

A su juicio, la mayoría de la juventud en Euskadi "está en contra del fascismo, de gente como Vito Quiles", y de "esos movimientos ultras" que "rompen y quemar coches o contenedores de basura", es decir, "alteran" la convivencia de la sociedad.

Por ello, cree que no se debe extender este tipo de comportamientos violentos a todos los jóvenes vascos, cuando "es un grupo reducido". "Yo creo que la mayoría de las personas jóvenes están en contra de cualquier movimiento violento", ha concluido.