Gobierno Vasco destaca que el 85% de las medidas del pacto vasco de salud "ya están en marcha" con resultados positivos

Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión convocada para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en el 'pacto de salud' - EUROPA PRESS

VITORIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha destacado que el 85% de las medidas recogidas en el 'pacto vasco de salud' ya están en marcha y están teniendo un impacto positivo en Osakidetza, si bien ha reconocido que hablar mejoras "puede resultar paradójico" en un contexto en el que la huelga de médicos contra el estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad está afectando negativamente a las listas de espera y a la atención que reciben los pacientes.

Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión convocada para este miércoles para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en el 'pacto de salud' suscrito hace nueve meses con representantes sanitarios, sindicatos, partidos y otros agentes sociales, ha explicado que con este encuentro pretende "rendir cuentas" sobre la implantación de las medidas contempladas en el acuerdo.

El consejero ha recordado que el pacto está destinado a transformar el sistema de salud para adaptarlo a los cambios sociales que se producen "a un ritmo extraordinario".

Martínez, que ha señalado que el envejecimiento de la población implica una "creciente" demanda de asistencia sanitaria, ha asegurado que en estos nueve meses el 'pacto de salud' ha pasado de ser una "brújula" a convertirse en el elemento que "marca la dirección, la estrategia y la acción" del sistema público de salud en Euskadi.

"TRIPLE MEJORA"

El consejero ha destacado que 282 de las 332 iniciativas recogidas en este documento (el 85%) ya están "en marcha", y que se percibe un "impacto claro" de estas medidas en Osakidetza, al haberse constatado una "triple mejora" en la participación y colaboración de pacientes y profesionales sanitarios en la toma de decisiones, en el "fortalecimiento" de la plantilla del Servicio Vasco de Salud, y en la tecnología y las infraestructuras de Osakidetza.

Martínez ha explicado que en estos momentos "el foco" se sitúa en la mejora de la atención primaria y de los servicios de salud mental. En el caso de la atención primaria, se trabaja en mejorar la accesibilidad, en lograr nuevos perfiles profesionales, en la mejora de los resultados, y en la reducción de los tiempos de espera. En materia de salud mental, los esfuerzos se centrarán en mejorar la accesibilidad para ofrecer rutas asistenciales más claras a pacientes y familiares.

PRESENCIA DE SATSE, UGT Y CCOO

El consejero ha anunciado que el encuentro de este miércoles contará con la presencia de Satse, UGT y CCOO, sindicatos que abandonaron la mesa del 'pacto por la salud' en la fase final de los trabajos previos a la firma del documento y que ahora asisten a este encuentro para comprobar "el alcance de los cambios" que se han producido en Osakidetza.

Martínez ha reconocido que en el contexto de la huelga de médicos en protesta por el estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, "puede resultar paradójico" hablar de "avances y mejoras" en el servicio público de salud, dado que esta movilización está causando un "impacto" en las listas de espera y en la atención que se presta a los pacientes.

El consejero ha mostrado su "preocupación" por esta huelga, por lo que ha vuelto a subrayar la importancia de "la escucha, el diálogo y el acuerdo". "La sanidad pública se transforma con las personas, no sin ellas", ha añadido.