Gobierno Vasco destaca que se mantiene la tendencia positiva del mercado laboral, a pesar del repunte del paro en agosto

Pide valorar los datos "con perspectiva" y subraya que la creciente contratación indefinida muestra el avance del mercado laboral vasco

VITORIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha destacado que se mantiene la tendencia interanual positiva del mercado laboral en Euskadi, a pesar del repunte del número de parados durante el pasado mes de agosto, a su juicio, "un aumento estacional habitual" y ha resaltado que el desempleo registrado se ha reducido en 2.194 personas, lo que supone un descenso del 1,97% respecto al mismo periodo del año anterior.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, ha realizado este martes una valoración de los datos del paro registrados en agosto en la Comunidad Autónoma Vasca, en la que el desempleo ha aumentado en 4.178 personas respecto a julio.

En concreto, se ha registrado un aumento de 4.178 personas desempleadas respecto a julio (+3,98%), lo que suma un total de 109.169 demandantes de empleo registrados en Lanbide.

Gurpegui ha achacado estas cifras a "un repunte estacional habitual en este mes" y ha recalcado que, en términos interanuales, el paro registrado se ha reducido en 2.194 personas, lo que supone "un descenso del 1,97% respecto al mismo periodo del año anterior".

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha valorado que la disminución ha sido especialmente significativa entre las mujeres, con una bajada del 2,05%, lo que "evidencia un avance en la reducción de las brechas de género en el desempleo".

Asimismo, ha puesto en valor "la mejora en el paro de larga duración" que, en comparación con agosto de 2024 ha descendido en 1.165 personas (-2,18%). "Este dato cobra especial relevancia, ya que muestra una recuperación paulatina de colectivos tradicionalmente más vulnerables en el acceso al empleo y la efectividad de las medidas puestas en marcha por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo para favorecer su contratación", ha añadido Gurpegui.

En la evolución mensual, en agosto se ha incrementado el número de personas paradas de corta duración (7,93%), mientras que el paro de larga duración ha permanecido "estable".

Por actividad, en términos mensuales, el mayor descenso del número de personas desempleadas se ha registrado entre aquellas que no tenían un empleo anterior (-403), mientras que el mayor incremento se ha dado en Educación (+2.142), "una circunstancia puntual y habitual durante las vacaciones de verano".

El viceconsejero de Empleo e Inclusión ha comentado que "el actual contexto internacional, marcado por la incertidumbre, no ayuda a la recuperación de ciertos sectores industriales". En particular, ha mencionado a la metalurgia, que ha registrado un repunte de paro interanual (+13,6%), por ello, ha dicho, "el departamento estará pendiente de la evolución del ámbito industrial".

La hostelería, por su parte, mantiene un cambio de tendencia, ya que el incremento de la contratación en este sector se adelantó a junio y en agosto se ha detectado un aumento del número de personas fijas discontinuas en periodo de inactividad (658). Pese a ello, el sector conserva un peso relevante en contratación indefinida (37,1%).

"ESTABILIDAD DEL MERCADO LABORAL"

Durante agosto se firmaron 45.913 contratos, un 4,3% menos que hace un año. De ellos, 9.539 fueron indefinidos (20,8%), lo que consolida una cifra por encima del 20% que se mantiene "estable" desde la reforma laboral, ha dicho el consejero.

Al respecto, Gurpegui ha destacado el aumento de los contratos indefinidos a tiempo parcial, que suben en parte por el mayor peso de las mujeres en este tipo de contratación, donde el 46% de las trabajadoras accedió a contratos parciales, mientras que entre los hombres es del 26,6%. "El colectivo femenino mantiene un papel central en la evolución del empleo en Euskadi, sobre todo en los tramos de edad superiores a 30 años, que muestran saldos positivos interanuales", ha remarcado.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la cifra en Euskadi se sitúa en 1.006.795 cotizantes, 16.505 personas menos que las registradas en julio. En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 9.724 personas trabajadoras respecto a agosto de 2024, un 9,98% más.

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha valorado estos datos con "prudencia" y ha subrayado la importancia de analizar la evolución con perspectiva, puesto que, "aunque agosto refleja un repunte mensual de paro, la mejora interanual y la calidad creciente de la contratación indefinida muestran que el mercado laboral vasco sigue avanzando".

Gurpegui ha indicado que el Gobierno Vasco continuará impulsando medidas para "mejorar la calidad del empleo y reforzar la protección de las personas trabajadoras", con la Ley Vasca de Empleo y la Estrategia Vasca de Empleo 2030 como marcos de referencia.

"Seguirán siendo nuestra hoja de ruta para transformar el mercado laboral desde una visión inclusiva, sostenible e innovadora. Ambas iniciativas refuerzan nuestro compromiso con una Euskadi que genera empleo de calidad, reduce las desigualdades y pone a las personas en el centro de las políticas públicas", ha finalizado.