La convocatoria del programa gratuito de aprendizaje de euskera contará con 4,8 millones de euros, un 52,9% más que el año anterior

SAN SEBASTIÁN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco destinará 58,2 millones de euros a ayudas para el aprendizaje del euskera en el curso 2025-2026. Se trata de tres líneas de ayudas a euskaltegis, tanto privados como públicos, al alumnado que acredite el nivel, y a dar continuidad a las políticas de gratuidad. Gracias al programa de gratuidad, el número de alumnos de A1 ha aumentado un 30% respecto al curso anterior.

El viceconsejero de Política Lingüística, Aitor Aldasoro, ha dado inicio este miércoles a la campaña de matriculación en euskaltegis para el curso 2025-2026 en el euskaltegi AEK del barrio del Antiguo de San Sebastián, junto al concejal delegado de Cultura, Euskara y Turismo, Jon Insausti, la directora del centro, Amaia Irastorza, dos alumnos, Claire Tonnele y Daniel García, y diversos agentes vinculados a la promoción del euskera.

La campaña de este año ha arrancado bajo el lema 'Besarkatu euskara' (Abraza el euskera) con el objetivo de "acercar a la ciudadanía al euskera, a través de emociones y actitudes tan positivas como dar un abrazo".

Según ha explicado Aldasoro, "dar un abrazo es un acto que expresa cercanía y emoción, a la vez que abre puertas. A través de esta campaña queremos mostrar que acercarse al euskera también es una actitud, que abre la puerta a miles de oportunidades: nuevas relaciones, nuevas vivencias, nuevas oportunidades laborales. Creemos que el euskera es un elemento clave de cohesión social y con esta campaña queremos principalmente acercar nuestra lengua y cultura a las personas que no las conocen".

En este sentido, el viceconsejero de Política Lingüística ha señalado que el Gobierno Vasco seguirá facilitando el aprendizaje del euskera. Así, en el curso 2025-2026 se destinarán 58,2 millones de euros a ayudas para el aprendizaje del euskera.

TRES LÍNEAS DE AYUDA

En ese sentido, se ofrecerán tres líneas de ayudas. La primera se centra en las líneas de subvención a los euskaltegis. La correspondiente a los euskaltegis privados, que este curso ascenderá a 36,2 millones de euros, fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado día 9. Asimismo, la correspondiente a los euskaltegis públicos será de 14,1 millones de euros. En total, a las convocatorias de los euskaltegis se destinarán 50,3 millones de euros en el curso 2025-2026.

En cuanto a la segunda línea, en el año 2025 se han destinado 2.975.000 euros a la convocatoria de subvenciones para estudiantes que superen y acrediten el nivel A1 inicial hasta el nivel experto C2 en todos los niveles.

En tercer lugar, el Ejecutivo vasco destinará este nuevo curso 4.860.000 euros a la convocatoria del programa gratuito de aprendizaje de euskera, un 52,9% más que el año anterior.

Gracias a esta línea, en el curso 2025-2026, para los alumnos de los niveles básico A1 y A2 y para los jóvenes de 16 a 18 años que quieran mejorar su nivel de competencia comunicativa en el nivel C1, la matrícula en el euskaltegi será prácticamente gratuita: al principio pagarán una matrícula simbólica (menos de la cuarta parte de la cuantía correspondiente) y al finalizar el curso tendrán la posibilidad de recuperar la cantidad abonada.

En este sentido, Aldasoro ha subrayado que "el compromiso del Gobierno para facilitar el aprendizaje del euskera es firme y HABE es un instrumento y una vía para ello". Por ello, el viceconsejero ha detallado que en los últimos años (2022 - 2025) la partida destinada a HABE ha aumentado un 21%, como muestra de este compromiso. El presupuesto para este año es de 68 millones de euros.

Además, ha destacado la gran evolución de este programa, implantado en el curso 2024-2025 en el nivel A1 inicial. En el año académico 2023-2024 se matricularon 4.942 alumnos en el nivel A1, mientras que en este 2024-2025 han cursado 6.376 alumnos, lo que supone un incremento de casi el 30%. Además, casi el 16% del total de alumnos que han estudiado euskera en los euskaltegis lo hizo en el nivel A1 en 2023-2024, mientras que en 2024-2025 ha sido el 20% en el mismo nivel.

Así, en los euskaltegis se observa un incremento del alumnado en los niveles básicos y a través de este programa de gratuidad ha aumentado en casi 5 puntos el peso relativo del alumnado en el nivel A1 respecto al total.

Las personas inmigrantes también tienen un peso importante en estos niveles. En la actualidad, del alumnado que estudia en los euskaltegis el 20% son personas inmigrantes y en el nivel A1 son el 62%.