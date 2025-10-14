Gobierno Vasco destinará el próximo año 32,7 millones de euros a ayudas a la conciliación, a la crianza y a las familias

VITORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco destinará el próximo año 32,7 millones de euros a ayudas a la conciliación de la vida personal y laboral, a la crianza de hijos e hijas, y a las familias. Entre otras medidas, el Ejecutivo prevé incrementar en un 10% las ayudas a la conciliación

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha explicado este martes, en declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración del Pleno del Consejo Vasco de Familias, que 11.283 familias (el 93% biparentales y el 7% monoparentales) se beneficiarán de las ayudas por hijos o hijas.

A su vez, 13.445 personas percibirán ayudas de conciliación (95,6% biparentales). Melgosa ha recordado que el Gobierno Vasco ha decidido crear una nueva ayuda de 200 euros al mes por hijos hasta los 4 años, que será de cien euros mensuales para terceros hijos, prestación que se ampliará a las familias monoparentales.

En el ámbito de la conciliación, el Gobierno ha optado por incrementar en un 10% la cuantía de las ayudas, una subida que en el caso de las familias vulnerables llegará hasta el 30%. Además, se aprobará un único decreto que integrará excedencias, reducciones y cotizaciones de cuidadoras y cuidadores.

Otro de los objetivos es profundizar en la equiparación de tiempos de disfrute de los permisos entre hombres y mujeres. Además, en el ámbito del cuidado en el hogar, la cobertura de cotizaciones será del 100% (para ingresos de menos de 20.000 euros), del 75% (entre 20.000 y 50.000 euros) y del 25% (para más de 50.000 euros).

Por otra parte, el Ejecutivo trabaja en el reconocimiento de las familias monoparentales, con la previsión de llegar a las 21.000 unidades familiares de este tipo, así como en facilitar los trámites para obtener el carné de familia numerosa (hay 60.000 en la actualidad).