Gobierno vasco y diputaciones flexibilizan las medidas frente a la Dermatosis Nodular y permiten las ferias con ganado

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BILBAO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han acordado flexibilizar las medidas frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) y permiten recuperar la celebración de ferias y otros eventos con ganado, según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Según ha indicado la Consejería, se trata de una decisión adoptada de forma coordinada por las administraciones competentes en materia de sanidad animal, tras la "favorable evolución" epidemiológica de la enfermedad.

La nueva Orden aprobada por el Gobierno Vasco da cobertura jurídica a esta decisión y deja sin efecto la vigente desde el 30 de enero de 2026. "La evolución de la situación sanitaria permite recuperar parte de la actividad del sector ganadero, manteniendo al mismo tiempo las medidas de prevención necesarias para proteger la cabaña ganadera de Euskadi", ha asegurado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo.

La principal novedad de la Orden es la eliminación de las restricciones que afectaban a la celebración de ferias, concursos, certámenes, herri kirolak, romerías, mercados y otros eventos temporales con presencia de ganado bovino, que podrán volver a celebrarse conforme a las condiciones que establezcan las autoridades competentes en materia de sanidad animal.

Asimismo, se adaptan los requisitos para el movimiento de animales, una vez que el Territorio Histórico de Gipuzkoa, incluido en la Zona de Vacunación I, ha alcanzado la cobertura mínima de vacunación frente a la enfermedad y la evolución epidemiológica de los últimos meses ha sido favorable.

La decisión de flexibilizar las medidas está avalada por la situación epidemiológica actual, según ha indicado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Los territorios incluidos en las zonas de vacunación han completado las campañas previstas y han alcanzado los niveles de cobertura establecidos. Además, desde el último foco detectado en España el pasado mes de marzo no se ha confirmado ningún nuevo positivo por Dermatosis Nodular Contagiosa.

En el ámbito europeo, la evolución también ha sido favorable. Exceptuando los focos detectados en Cerdeña durante la pasada primavera, no se han registrado nuevos casos en el resto del continente y la mayoría de los territorios afectados han recuperado progresivamente la celebración de ferias ganaderas, concursos y otros eventos con presencia de ganado, manteniendo las medidas de bioseguridad necesarias.

PRINCIPALES MEDIDAS

No obstante, la nueva Orden mantiene las principales medidas de bioseguridad implantadas para prevenir la entrada y propagación de la enfermedad. En todos los movimientos de ganado seguirá siendo obligatoria, además de la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte, la desinsectación tanto de los vehículos como de los animales, salvo cuando estos se dirijan directamente al matadero.

Estas actuaciones deberán acreditarse mediante la correspondiente declaración responsable y el certificado de limpieza y desinfección del vehículo.

También se mantiene la vigilancia veterinaria oficial durante un periodo general de 28 días para los bovinos y otras especies sensibles que se incorporen a explotaciones de Euskadi procedentes de fuera de la Comunidad Autónoma, así como la inmovilización cautelar de la explotación receptora durante el periodo que determine el servicio competente en sanidad animal de la Diputación Foral correspondiente.

Los servicios de sanidad animal de las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa continuarán desarrollando las labores de vigilancia epidemiológica, control sanitario y seguimiento de las explotaciones ganaderas, adaptando las medidas preventivas en función de la evolución de la enfermedad y garantizando la protección de la cabaña ganadera vasca.

Con esta actualización de las medidas, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca adapta el marco preventivo a la situación sanitaria actual, compatibilizando la protección de la cabaña ganadera vasca con la recuperación de la actividad ganadera y de los eventos vinculados al sector.

El Gobierno Vasco continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución epidemiológica de la enfermedad y adaptará las medidas de prevención cuando la situación sanitaria así lo requiera.

Esta actualización responde al trabajo conjunto desarrollado durante los últimos meses entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, que han mantenido una coordinación permanente para proteger la sanidad animal y adoptar las decisiones en función de la evolución epidemiológica y de los criterios técnicos de los servicios veterinarios oficiales.

En esta línea, el Gobierno Vasco y las diputaciones forales continuarán realizando un seguimiento permanente de la evolución epidemiológica de la enfermedad y adaptarán las medidas de prevención cuando la situación sanitaria así lo requiera, con el objetivo de preservar la sanidad animal y ofrecer las máximas garantías al sector ganadero vasco.