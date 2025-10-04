Gobierno Vasco dota con 500.000 euros la promoción de productos agrarios, pesqueros y forestales en el exterior

Archivo - Pescado - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha abierto hasta el próximo día 27 la convocatoria de ayudas destinadas a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales en mercados exteriores, que cuenta con una dotación de 500.000 euros.

La convocatoria se enmarca en el programa 'Lehiatu Promoción', que tiene como objetivo fomentar la presencia y competitividad de los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales del País Vasco en mercados internacionales.

La ayuda se orienta específicamente a acciones de promoción y comercialización que favorezcan el reconocimiento y venta de estos productos en el exterior, fortaleciendo así su posicionamiento fuera de la región.

Los beneficiarios de esta ayuda son personas o entidades pertenecientes a los sectores agrario, alimentario, pesquero y forestal.

De esa forma, podrán acceder a las subvenciones microempresas, como pequeñas, medianas y grandes empresas.

Adicionalmente, los consejos reguladores que garantizan la calidad y el origen de ciertos productos también pueden acceder a las ayudas, facilitando que los productos certificados o de calidad diferenciada alcancen nuevos mercados internacionales.