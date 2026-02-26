El Gobierno Vasco expone a la UE su modelo de inclusión educativa y Formación Profesional

Pedrosa, ha iniciado en Bruselas una agenda de trabajo en la Comisión Europea - IREKIA

VITORIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, ha presentado este jueves el modelo educativo vasco "inclusivo" ante el Gabinete de la vicepresidenta europea responsable de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, Roxana Mînzatu.

Pedrosa ha iniciado en Bruselas una agenda de trabajo en la Comisión Europea que continuará esta tarde con reuniones con la directora general de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, y con el director General de Empleo y Formación Profesional, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Pedrosa está acompañada por la delegada de Euskadi para la Unión Europea, Marta Marín, y por el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka, en una visita que tiene como objetivo reforzar la presencia de Euskadi en la agenda educativa de la Unión Europea y proyectar el modelo vasco en el nuevo ciclo estratégico europeo.

La Unión Europea ha situado la educación como instrumento central para reforzar la competitividad y la resiliencia, especialmente en los niveles educativos base y en la preparación del talento para la transición digital y verde. En este marco, Euskadi ha trasladado su posicionamiento como un sistema educativo "sólido", que combina "calidad y equidad" y que presenta indicadores diferenciales en el ámbito europeo.

INCLUSIÓN Y REDUCCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR

Durante el encuentro mantenido esta mañana, la consejera ha presentado el modelo vasco de inclusión educativa y el Plan Integral de Mejora de Resultados 2024-2028.

Euskadi registra una tasa de abandono escolar temprano del 3,6%, muy por debajo de la media estatal (12,9%) y europea (9,3%), y es referencia en escolarización infantil. Estos resultados, según ha destacado el Gobierno, son fruto de "políticas sólidas y sostenidas en el tiempo, sustentadas en una inversión en educación sin precedentes y en una apuesta estructural por la calidad, la equidad y la gratuidad".

El Gobierno Vasco ha expuesto las principales líneas de actuación que sustentan este modelo: impulso a la escolarización temprana, refuerzo de la inclusión, programas específicos para la mejora de competencias básicas, acompañamiento a los centros y una evaluación orientada a la mejora continua.

En un momento en el que la evaluación intermedia del Espacio Europeo de Educación señala desafíos en lectura, matemáticas y ciencias, Euskadi ha subrayado que ya está desplegando una estrategia estructurada para reforzar estas competencias clave y garantizar que los resultados lleguen a todo el alumnado.

FORMACIÓN PROFESIONAL

En el ámbito de la Formación Profesional, la consejera defenderá el modelo vasco como un referente internacional "plenamente alineado" con la nueva agenda europea de competencias y con el Pacto Europeo por las Competencias.

La Estrategia FP Euskadi 2030 conecta formación, innovación e industria, está integrada en la estrategia de especialización inteligente del territorio, y se apoya en una red de centros que colaboran activamente con el tejido productivo. Al mismo tiempo --añade el departamento-- "mantiene una fuerte vocación social que garantiza oportunidades para todo el alumnado y refuerza la cohesión social".

La Consejería de Educación participará en la mesa europea de diálogo sobre innovación en Formación Profesional, representando la experiencia vasca. Euskadi forma parte de las principales redes europeas de Centros de Excelencia, participará en septiembre en el foro europeo que se celebrará en Austria y en abril acogerá el congreso internacional que cierra el proyecto LCAMP.

La participación activa de Euskadi en estas dinámicas europeas es "estratégica para el país", según ha indicado el Ejecutivo, que ha añadido que esto "permite situar al sistema educativo vasco en los espacios donde se están definiendo las políticas europeas del futuro; reforzar oportunidades de movilidad y colaboración para alumnado y profesorado; fortalecer la dimensión internacional de la Formación Profesional; atraer conocimiento e innovación al territorio; y anticipar los cambios que marcarán la próxima década".

"Euskadi quiere contribuir activamente a la construcción de las políticas educativas europeas desde la experiencia y los resultados, porque participar en Europa es una oportunidad para mejorar nuestro sistema y generar más oportunidades para nuestra ciudadanía", ha subrayado la consejera.