El Gobierno Vasco formará a 700 personas en competencias digitales para el sector turístico

Las clases serán impartidas en modalidad 'online' - IREKIA

VITORIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, en colaboración con Lanbide, ha impulsado un programa de formación en competencias digitales para el sector turístico, una iniciativa dotada con 1,9 millones de euros y que permitirá formar a 710 personas.

Las clases, financiadas con fondos Next Generation EU con el objetivo de impulsar el sector turístico, serán impartidas en modalidad 'online' y tendrán una duración de 150 horas por especialidad.

El curso está dirigido a pymes de turismo, trabajadores del sector y personas desempleadas, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La formación se estructura en seis grandes áreas: marketing digital y redes sociales; marketing estratégico y transformación digital; comunidades virtuales y reputación 'online'; estrategias digitales y gestión de reservas; inteligencia artificial aplicada al sector hotelero y turístico; e inteligencia artificial aplicada a agencias de viaje.