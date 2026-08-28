El Gobierno Vasco impulsa un modelo intergeneracional de vivienda para favorecer la emancipación y la autonomía

El diseño de las promociones, los espacios comunes y el acompañamiento comunitario facilitarán la convivencia - IREKIA

VITORIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana y Alokabide trabajan en el diseño de un modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales, una iniciativa que reunirá en una misma promoción a personas jóvenes en proceso de emancipación y a personas mayores autónomas.

Cada residente dispondrá de su propio apartamento y mantendrá su privacidad, independencia y capacidad de decisión, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El diseño de las promociones, los espacios comunes y el acompañamiento comunitario facilitarán la convivencia, la relación cotidiana y la generación de redes voluntarias de apoyo.

El modelo busca responder simultáneamente a dos grandes retos: las dificultades de las personas jóvenes para acceder a una vivienda y la necesidad de ofrecer a las personas mayores alternativas accesibles, adaptadas y vinculadas a la comunidad.

El proyecto no plantea una residencia asistencial ni una convivencia obligatoria. Las personas usuarias dispondrán de espacios privados y podrán participar voluntariamente en las actividades y dinámicas comunes. Los trabajos técnicos incluyen la definición de protocolos de convivencia, mecanismos de mediación, normas de gobernanza interna y criterios para la utilización de los espacios compartidos.

También se estudia la incorporación de bancos de tiempo, herramientas que faciliten la interacción, redes de apoyo y acompañamiento profesional mediante convenios con entidades especializadas.

En julio, Alokabide formalizó un convenio con Urban Bat, Fundación Gizagune, Zabalduz y Aubixa para diseñar e implantar el modelo. Durante 2025 y 2026, el Departamento ha mantenido también encuentros con organizaciones especializadas en personas mayores y nuevas fórmulas residenciales, entre ellas Aubixa Fundazioa, Elkarbidean, Fundación Matia y KUVU.

Para las personas jóvenes, los apartamentos dotacionales ofrecen un canon asequible y una estancia temporal, generalmente de hasta cinco años, concebida como un apoyo durante el proceso de emancipación. El Decreto de Medidas Urgentes ha elevado hasta el 50% la reserva de viviendas protegidas en alquiler y apartamentos dotacionales para menores de 36 años.

Para las personas mayores autónomas, el modelo contempla apartamentos accesibles y adaptados. Las mayores de 70 años podrán solicitar el acceso a determinadas promociones cediendo su vivienda al programa Bizigune para incorporarla al alquiler asequible. Esta fórmula permite que la persona mayor acceda a un apartamento más adecuado y que su anterior vivienda pueda ser utilizada por otra familia dentro del sistema público. La posibilidad fue habilitada mediante la modificación normativa aprobada en abril de 2026.

TXURDINAGA Y RIBERAS DE LOIOLA

Los 107 apartamentos dotacionales de Txurdinaga, en Bilbao, y la primera fase de Riberas de Loiola, en Donostia-San Sebastián, que contempla 83 apartamentos dotacionales intergeneracionales -55 destinados a jóvenes y 28 a personas mayores autónomas- serán las primeras referencias de este nuevo modelo en Euskadi.

La promoción de Txurdinaga, ya en obra avanzada, ha supuesto una inversión cercana a los 13 millones de euros, mientras que la de Riberas de Loiola se elevará hasta los 17,67 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución estimado de 24 meses. Forma parte de una operación más amplia que permitirá alcanzar cerca de 283 apartamentos dotacionales en el ámbito donostiarra.

Los apartamentos destinados a personas mayores tendrán dos habitaciones, lo que facilitará la presencia de una persona acompañante o cuidadora cuando sea necesario.

3.300 APARTAMENTOS IDENTIFICADOS

El modelo intergeneracional se integra en una estrategia más amplia de extensión de los apartamentos dotacionales. Euskadi cuenta con 992 apartamentos integrados en el parque público de alquiler, 255 en obra, 1.151 en proyecto o desarrollo y 900 en captación. En conjunto, se han identificado 3.298 apartamentos dotacionales en diferentes fases. Por territorios, Álava suma 656 unidades; Bizkaia, 979; y Gipuzkoa, 1.663.

Según la tipología de las actuaciones, 2.730 apartamentos corresponden a promociones de nueva planta; 367, a operaciones de rehabilitación; 12, a la reconversión de locales en planta baja; y 189, a los primeros proyectos piloto de levantes. La estrategia añade un potencial estimado de otros 2.000 apartamentos mediante levantes, ampliaciones ligeras e industrializadas sobre las cubiertas de edificios existentes.

La presentación del modelo coincide con el lanzamiento en Irekia y en el canal de YouTube del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del documental "Habitar de otra manera". La pieza pone rostro a esta política pública a través de la experiencia de personas que residen en apartamentos dotacionales y explica la evolución del modelo hacia fórmulas intergeneracionales.

El documental aborda conceptos como alquiler asequible, emancipación, autonomía, accesibilidad, vida de barrio y comunidad. Muestra que los apartamentos dotacionales son hogares independientes, integrados en su entorno y conectados con los servicios y la vida cotidiana del municipio.

La pieza fue presentada dentro del ¡capítulo 0¡ del videopodcast 'El corazón de la casa', emitido desde una promoción de apartamentos dotacionales recientemente adjudicada en Irun. El programa contó con la participación del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, el arquitecto Iñigo Ocamica y Jon Tellechea, adjudicatario y anfitrión.

Itxaso ha explicado que el objetivo de todas estas medidas es "que la vivienda pública facilite la emancipación, permita envejecer con autonomía y contribuya a construir comunidades con vínculos".