Gobierno Vasco inicia las obras de construcción de 225 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en Vitoria

Etxebarria e Itxaso - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha iniciado este miércoles las obras de construcción de 225 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en el barrio de Salburua, en Vitoria-Gasteiz, "una actuación estratégica que refuerza el desarrollo del parque público residencial en la capital alavesa".

El acto de colocación de la primera piedra ha simbolizado el arranque de una promoción impulsada por Visesa, que será posteriormente gestionada por Alokabide, aunque oficialmente los trabajos arrancaron el pasado 2 de marzo.

En el acto han participado la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, el concejal de Modelo de Urbanismo, Borja Rodríguez, y el director general de Visesa, Carlos Quindós, además de representantes del equipo redactor del proyecto (UTE I-INGENIA Ingeniería y Arquitectura, S.L.- A54 Arquitectos) y de la empresa constructora (Construcciones ACR, S.A.U.).

Durante su intervención, Etxebarria ha destacado que esta promoción "refuerza la respuesta pública ante la demanda ciudadana de vivienda". "Este proyecto va mucho más allá de grúas o cemento, porque estos edificios se convertirán en el hogar de personas que podrán emanciparse y consolidar un proyecto de vida en Vitoria-Gasteiz. Personas que hoy engrosan las listas de Etxebide y que no pueden verse sometidas a los caprichos del mercado inmobiliario", ha señalado.

Tras indicar que las instituciones tienen "la obligación y el compromiso de aportar alternativas dignas", la regidora ha repasado el estado de cada una de las promociones del convenio firmado con el Gobierno Vasco en 2024 y ha puesto en valor que "del millar de viviendas anunciado hace dos años, 318 ya han sido entregadas".

"Hoy iniciamos las obras de otras 225. Es decir, 543 de los 1.002 pisos previstos en el convenio, más de la mitad, el 54%, ya están entregados o se están construyendo", ha subrayado.

Por su parte, Itxaso ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia conjunta que mantienen el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento para ampliar la oferta de vivienda protegida en la ciudad, destacando que el primer convenio suscrito entre ambas instituciones, inicialmente de 960 viviendas, permitirá levantar finalmente un total de 1.002 en Salburua, tras haber obtenido un mayor número de pisos en la redacción de los proyectos.

A esto se sumará un segundo acuerdo que contempla otras 950 viviendas, la gran mayoría en el barrio de Zabalgana, que podrían ampliarse en 250 o 300 más mediante apartamentos dotacionales en suelos también de Zabalgana y Lakua-Ibaiondo, alcanzando en total hasta los 1.250.

En este contexto, ha resaltado que "esta promoción forma parte de un esfuerzo sostenido y compartido que está permitiendo transformar Salburua en uno de los principales polos de vivienda protegida de Euskadi".

El acto ha incluido también la explicación técnica de la promoción por parte de Visesa y el posterior acto simbólico de colocación de la primera piedra. La alcaldesa ha introducido en una urna un ejemplar del periódico del día, el consejero ha incorporado el acta de replanteo firmada junto a los planos del proyecto y, finalmente, se han depositado unas llaves simbólicas en representación de las futuras personas adjudicatarias, antes de proceder al depósito de la urna.

CARACTERÍSTICAS

La promoción se desarrolla sobre las parcelas RCP-1A y RCP-1B del sector 13 Larrein de Salburua, que suman más de 5.900 metros cuadrados y configuran una única unidad edificatoria. Ambas parcelas se asientan sobre un zócalo común que integra la planta baja, el sótano y la urbanización privada vinculada, en coherencia con un planeamiento que permite "flexibilidad de diseño manteniendo su adecuada inserción urbana".

El proyecto contempla la construcción de dos torres de carácter compacto. La Torre A, con 16 plantas y 78 viviendas, se sitúa en la zona más alejada de la infraestructura ferroviaria para minimizar el impacto acústico, mientras que la Torre B, con 147 viviendas y una volumetría quebrada en dos cuerpos de 13 y 14 alturas, favorece la ventilación cruzada y reduce tanto el ruido como las sombras proyectadas.

En conjunto, el 56% de las viviendas contará con orientación sur y el 52% tendrá doble orientación, mejorando las condiciones de habitabilidad. En cuanto a la tipología, la promoción incluye 26 viviendas de una habitación, 163 de dos habitaciones --nueve adaptadas para personas con movilidad reducida--, 32 de tres habitaciones y CUATRO de cuatro habitaciones, para responder a la diversidad de la demanda existente.

Denis Itxaso ha destacado el carácter estructural de este tipo de actuaciones en la política de vivienda del Gobierno Vasco, señalando que "estas 225 viviendas, de las cuales el 50% irán destinadas a jóvenes menores de 36 años, estarán listas para ser entregadas a las personas adjudicatarias previsiblemente en el verano de 2028".

Desde el punto de vista arquitectónico, el conjunto apuesta por una imagen sobria y duradera, basada en paneles prefabricados de hormigón que reducen el mantenimiento y aumentan la vida útil de los edificios. La planta baja se diseña como un espacio abierto, continuo y transparente que refuerza la seguridad y la calidad urbana, incorporando locales comerciales en alineación con el espacio público.

Por su lado, el sótano albergará un aparcamiento de 216 plazas (nueve de ellas adaptadas) y se ha concebido para maximizar la permeabilidad del terreno y favorecer la recarga del acuífero mediante soluciones de ventilación e iluminación natural. Además, habrá otro parking en superficie en planta baja, en la parcela privada con nueve plazas para alcanzar las 225, una por vivienda.

VIVIENDA PROTEGIDA

El consejero ha querido poner en valor el modelo de colaboración institucional que hace posible este tipo de desarrollos, recordando que Vitoria-Gasteiz se sitúa, junto a Bilbao, entre las ciudades con "mayor volumen de vivienda protegida en construcción en Euskadi".

En este sentido, ha incidido en que la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos ha sido clave para sostener el ritmo de promoción pública durante los últimos años, permitiendo que, actualmente, más de seis de cada diez viviendas impulsadas por el Departamento se levanten sobre parcelas cedidas por estas administraciones locales.

"En la actualidad, de las 1.668 viviendas que tenemos en marcha en 21 promociones, 1.034 están en Vitoria-Gasteiz y Bilbao repartidas en once promociones", ha detallado Itxaso. "Esta continuidad en el tiempo", ha añadido, "ha contribuido a que la construcción de vivienda protegida en alquiler no se haya interrumpido en los últimos quince años en estas ciudades, ayudando a amortiguar la presión existente sobre el mercado residencial.

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución de 30,4 millones de euros, dentro de una inversión global superior a los 32,3 millones, y se prevé que las viviendas sean escrituradas con Alokabide en abril de 2028. Además, la promoción se beneficia de los compromisos fiscales recogidos en el convenio firmado en 2024 entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento.

En virtud de este acuerdo, el consistorio impulsará la modificación de la ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para habilitar bonificaciones de hasta el 95% en actuaciones declaradas de especial interés o utilidad municipal. Esta promoción podrá acogerse a dicha bonificación al tratarse de vivienda social, reforzando así su viabilidad económica y su impacto social.