Gobierno Vasco insta a protegerse del calor ante las altas temperaturas persistentes previstas este domingo y lunes

BetiON, el servicio público de teleasistencia de Euskadi, está intensificando las llamadas de seguimiento a sus personas usuarias

El Gobierno Vasco ha instado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones para protegerse del calor este domingo y lunes, jornadas para las que ha activado la alerta naranja por temperaturas altas extremas y persistentes para las zonas de Transición y Eje del Ebro.

Según ha recordado, el Departamento de Seguridad ha decidido activar entre las 13.00 y las 20.00 horas de este domingo la alerta naranja por temperaturas altas extremas en las zonas de transición y Eje del Ebro en Euskadi.

En el mismo horario, el lunes estará activa la alerta naranja por temperaturas altas extremas, tanto para la zona de Transición como para la zona del Eje del Ebro, mientras que la alerta naranja por temperaturas persistentes en el Eje del Ebro se mantendrá durante toda la jornada.

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, espera que este domingo el calor sea intenso, especialmente en el interior, ya que la entrada de viento del nordeste "frenará los termómetros" en la costa, donde las temperaturas máximas podrían rondar los 28 o 30 grados.

En el interior soplará el viento de dirección variable, predominando el sureste a primeras horas de la mañana, lo que "favorecerá una subida importante de las temperaturas diurnas".

Durante la mañana el viento se irá fijando del nordeste, por lo que las máximas podrían alcanzar los 32 o 35 grados en el interior de la vertiente cantábrica. Podrían ser ligeramente más bajas en zonas donde llegue antes el flujo del nordeste, sobre todo en Gipuzkoa, y ligeramente más altas en el resto, sobre todo en Bizkaia, han explicado desde el Ejecutivo.

En la zona de transición y zona del Eje del Ebro, el viento no se fijará de componente este hasta la tarde, por lo que los termómetros continuarán en ascenso y podrían alcanzar los 37 y 38 respectivamente, donde estará activa la alerta naranja por temperaturas altas extremas.

Las temperaturas mínimas, de nuevo, podrían no bajar de los 19 grados en el Eje del Ebro, por lo que también estará activo el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes.

El lunes se prevé comenzar la jornada con flujo predominante de componente sur, de modo que la madrugada y las primeras horas del día serán "relativamente cálidas" en toda Euskadi. Así se rondarán los 19 grados en la costa y la Rioja Alavesa y los 17 o 18 en el resto.

Se espera que a mediodía entre el viento del noroeste en el litoral, comenzando por la costa de Bizkaia y extendiéndose hacia el interior progresivamente por la tarde. Las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 32 o 36 grados en el interior de la vertiente cantábrica, ligeramente más bajas en zonas donde llegue antes el flujo del noroeste, sobre todo en Bizkaia, y ligeramente más altas en el interior de Gipuzkoa.

En las zonas de Transición y del Eje del Ebro, por su parte, se podrían alcanzar los 37 y 38 grados, respectivamente, según las previsiones de Euskalmet.

Por ello, permanecerá activo el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes en toda la comunidad autónoma, medida que se eleva a naranja en el Valle del Ebro, y el aviso amarillo por temperaturas altas extremas en el interior de la vertiente cantábrica y naranja en la zona de transición y eje del Ebro.

Aunque "la incertidumbre aumenta de cara al martes", todavía se espera que continúe el intenso calor y temperaturas altas, tanto las mínimas como las máximas, sobre todo en el interior. Ya el miércoles, se prevé que los termómetros comiencen a descender de forma progresiva.

Ante esta situación, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco aconseja seguir las recomendaciones de autoprotección del Departamento de Salud, entre ellas protegerse del calor al aire libre evitando la exposición solar en las horas centrales del día y "nunca directamente" a bebés de menos de seis meses.

Protegerse del sol mediante sombrero, gafas de sol y protector solar, usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar, evitar realizar actividad física intensa sobre todo durante las horas de más calor, y consultar la predicción meteorológica y asegurar la provisión suficiente de agua cuando se hacen travesías o senderismo son otras de las recomendaciones.

Asimismo, se debe consultar con el personal sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y estén relacionados con las altas temperaturas, como debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa o desmayos.

En el interior, se aconseja mantener ventanas y persianas cerradas cuando las temperaturas son altas, aprovechar el aire de la noche para ventilar y refrescar las estancias, y evitar en las horas más calurosas del día el uso de electrodomésticos y aparatos que produzcan calor.

Aunque el uso de ventiladores eléctricos "puede brindar alivio", desde del Gobierno Vasco advierten de que, cuando la temperatura supera los 35 grados, "no son útiles para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor puesto que no reducen la temperatura corporal". Si se nota mucho calor, se recomienda tomar duchas o baños de agua fría o refrescarse el cuerpo, sobre todo cara y manos, con agua fresca y paños o esponjas mojadas.

En caso de que no sea posible refrescar la casa, es aconsejable pasar de dos a tres horas del día en un lugar fresco, como un edificio público con aire acondicionado.

Otras de las medidas de autoprotección es evitar la deshidratación, para lo que se debe beber agua y líquidos de manera frecuente sin esperar a tener sed, evitar consumir bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas para reponer las sales minerales que se pierden por el sudor y eludir las comidas grasas y demasiado abundantes puesto que dificultan la adaptación al calor.

Asimismo, es preciso prestar especial atención a bebés y menores de edad, a mujeres gestantes y lactantes, así como a personas mayores y con enfermedades. Nunca se debe dejar a nadie en un vehículo estacionado y cerrado, aunque esté a la sombra.

En el caso de las personas mayores, sobre todo las que viven solas o son dependientes, y que "pueden tener dificultades en adoptar medidas protectoras", es conveniente visitarlas, al menos, una vez al día.

Asimismo, se recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos a través de la página web de Euskalmet, las cuentas de X de Euskalmet y SOS Deiak, y la cuenta de Instagram del Departamento de Seguridad y en caso de emergencia llamar al 112.

TELEASISTENCIA

Por otro lado, desde el Ejecutivo han explicado que BetiON, el servicio público de teleasistencia de Euskadi, ya está intensificando las llamadas de seguimiento a sus personas usuarias, alrededor de 77.300, con el objetivo de prevenir los efectos de las altas temperaturas, especialmente aquellas que viven solas.

De forma paralela, desde BetiON se está realizando un seguimiento especial a las personas de más edad, con discapacidad o dependencia informando de la importancia de mantener una correcta hidratación del cuerpo durante este episodio de calor ya que "la deshidratación es una de las causas más frecuentes de hospitalización de personas mayores de 65 años".

Por ello, se recuerda a las personas de edad avanzada que deben consumir líquidos, especialmente agua, "de forma constante y regular, incluso aunque no se tenga sed".