El Gobierno Vasco invertirá 872 millones de euros en los próximos cuatro años en políticas de apoyo a familias

VITORIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado el 'V Plan de Apoyo a las Familias, a la Infancia y Adolescencia de Euskadi', que prevé invertir 872 millones de euros en los próximos cuatro años en políticas de apoyo a la familia, incluida la ampliación del horizonte temporal de la ayuda directa de 200 euros mensuales por hijo o hija a cargo, la extensión de los permisos de paternidad y maternidad con permisos iguales e intransferibles, y la ampliación de la oferta de Haurreskolak.

El documento, presentado por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, recoge aportaciones de entidades que forman el Consejo de Familias y el Consejo de Infancia y Adolescencia de Euskadi (UNICEF, Save The Children, Astialdi Sarea, Asoc. Madres Solteras por Elección, Hirukide, AFAE).

Además, en el proceso para la elaboración del documento han participado grupos de discusión con 23 familias de los tres territorios históricos y se han celebrado talleres con 30 niños y niñas de 8 a 14 años procedentes de 12 centros escolares.

La vigencia del 'V Plan de Apoyo a las Familias, a la Infancia y Adolescencia de Euskadi' será de cuatro años y entre sus principales objetivos se encuentra la creación de condiciones favorables para el desarrollo de proyectos familiares y el apoyo a las familias en la crianza responsable.

También se trata de promover la corresponsabilidad en los cuidados a través de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como de impulsar el bienestar físico y emocional de las niñas, niños y adolescentes. Otras de las metas del programa son prevenir la violencia contra la infancia y la adolescencia y garantizar el desarrollo de ciudadanía activa de las niñas, niños y adolescentes.

El plan reconoce a las familias de Euskadi como "pilares fundamentales" de la sociedad y pone en valor su contribución como agentes activos del bienestar colectivo por su potencial educativo, protector y afectivo. A su vez, plantea un enfoque dinámico y flexible, ya que el plan se evaluará y revisará anualmente de forma participada.

La consejera Nerea Melgosa ha explicado que este es "un tiempo de profundas transformaciones sociales", en el que las familias "son cada vez más diversas", la crianza y los cuidados "requieren de una conciliación equilibrada", la emancipación se retrasa, y la infancia y la adolescencia "afrontan nuevos retos".

"Las instituciones no podemos mirar hacia otro lado ante esta nueva realidad; nos jugamos mucho como país. Tenemos que anticiparnos, acompañar y generar seguridad vital" ha explicado Melgosa.

MEDIDAS DESTACABLES

Entre las medidas más destacadas se encuentran la ampliación del horizonte temporal de la ayuda directa de 200 euros mensuales por hijo o hija a cargo. Durante este trimestre se aprobará la ampliación de ayuda para familias con hijos e hijas que tengan hasta 4 años. Esta medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2026.

Melgosa ha señalado que la ampliación de las ayudas hasta los cuatro años de edad incrementará el número de beneficiarios en unas 12.000 personas. Además, ha indicado que si se suman todas las prestaciones por hijo, la cifra de expedientes se sitúa en torno a los 40.000.

Otra medida de importancia es la puesta en marcha del decreto específico para familias monoparentales que en un plazo de mes y medio ha recogido más de 2.000 peticiones del nuevo certificado de esta modalidad familiar.

El 'V Plan de Apoyo a Familias, Infancia y Adolescencia' prevé el próximo despliegue de la 'Estrategia de Garantía Infantil de Euskadi 2030'. Además, el plan contempla el refuerzo de la comunidad Kontzilia (formada por empresa y cooperativas comprometidas con la conciliación), la extensión de los permisos de paternidad y maternidad con permisos iguales e intransferibles, la ampliación de la oferta de Haurreskolak, o la creación del Foro de la Infancia y la Adolescencia para garantizar su participación en las políticas públicas.

A su vez, se prevé la puesta en marcha del servicio de atención integral y especializada a personas menores víctimas de violencia sexual y la creación, en un plazo "muy breve", de un nuevo observatorio de infancia, adolescencia y juventud.

"El V Plan es una apuesta estratégica de país que sitúa a las familias, a la infancia y a la adolescencia en el centro de la acción pública", ha afirmado la consejera, que ha asegurado que "fortalecer a las familias es fortalecer la comunidad", lo que a su vez permite "reforzar la cohesión social y el futuro de nuestro país".

El nuevo plan tiene una estimación de inversión económica de 871,7 millones de euros, que estará destinada a proyectos familiares diversos y sostenibles, el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes, y la cogobernanza e innovación.