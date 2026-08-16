Gobierno Vasco mantiene hasta el 15 de septiembre las ayudas de Zabaldu+, con 13,6 millones para internacionalizar pymes

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VITORIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco mantiene abierto hasta el próximo 15 de septiembre el programa Zabaldu+, dirigido a impulsar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes) vascas y facilitar su acceso a nuevos mercados. La iniciativa cuenta con hasta 13,6 millones de euros, más de un 40% por encima de la dotación de la edición anterior.

Según ha informado el Departamento en un comunicado, el programa prevé apoyar más de 390 proyectos y movilizar cerca de 34 millones de euros en total en iniciativas de internacionalización, con especial atención a las pymes industriales y tecnológicas, y a proyectos con mayor alcance, riesgo y valor estratégico.

Zabaldu+ se enmarca en las medidas adoptadas tras la celebración del Grupo de Defensa para la Industria, convocado por el lehendakari, Imanol Pradales, ante el doble impacto de los aranceles impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz.

En este contexto, el Departamento de Industria busca "diversificar y transformar" las pymes vascas y reforzar su competitividad "en un momento difícil para la economía mundial y para que el ejecutivo está adelantando medidas concretas", ha explicado.

A los presupuestos de 2026 se suman 87 millones de euros adicionales destinados a la transformación y diversificación de las pymes. En total, el Gobierno Vasco prevé destinar 277 millones de euros en ayudas a estas empresas durante este ejercicio, un 51,4% más que en 2025.

El programa Zabaldu+ pretende acompañar a las pymes en todas las fases de su proceso de internacionalización, desde el acceso a nuevos mercados hasta su consolidación y diversificación. La iniciativa se integra en la política industrial vasca, en línea con el Plan Industrial de Euskadi 2030, y busca maximizar el impacto económico, industrial y territorial de las ayudas.

VENTANILLA ÚNICA

Como principal novedad, el programa plantea una "ventanilla única" "más potente, sencilla y eficaz" que sustituye y mejora los instrumentos anteriores de apoyo público a la internacionalización.

El nuevo modelo se articula en torno a cinco ejes: mayor intensidad de las ayudas, simplificación administrativa, especialización, diversificación de mercados y fomento de la cooperación empresarial para afrontar entornos internacionales complejos.

Asimismo, Zabaldu+ "sitúa a la pyme industrial y tecnológica en el centro de la estrategia" y adapta los criterios de evaluación para favorecer proyectos de mayor valor estratégico, incluidos los impulsados por 'startups' y empresas de sectores considerados prioritarios. También incorpora proyectos colaborativos para abordar mercados internacionales más exigentes e iniciativas piloto de carácter temporal y orientadas a resultados, con el objetivo de evitar la creación de estructuras permanentes.

En cuanto al impacto previsto, además de los más de 390 proyectos y los cerca de 34 millones de euros movilizados, se incrementará la subvención media por proyecto y se reforzará la financiación de iniciativas con mayor alcance y riesgo, especialmente en mercados complejos.

Según los datos aportados por Industria, hasta el 98% de los proyectos apoyados generan un impacto positivo en Euskadi. Además, aumenta el peso de las iniciativas vinculadas a la sostenibilidad y al compromiso social, consolidando el efecto tractor de estas ayudas sobre la pyme industrial y tecnológica vasca.