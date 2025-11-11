El Gobierno Vasco y el Ministerio Fiscal firman un acuerdo para reforzar la seguridad y salud laboral en Euskadi

VITORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales y el Ministerio Fiscal han suscrito un acuerdo de colaboración para la prevención y persecución de la siniestralidad laboral en Euskadi.

Este convenio tiene como objetivo principal contribuir a la reducción de los accidentes laborales y mejorar la coordinación entre ambas instituciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El acuerdo articula la cooperación técnica y material necesaria para asegurar la existencia de canales de información recíprocos sobre la actuación de cada parte en relación con los siniestros laborales con resultado de muerte o lesiones graves, así como situaciones de riesgo laboral con posible trascendencia penal.

Además, se establecen protocolos para la tramitación de procedimientos y actuaciones relacionadas con la vigilancia y control en materia de seguridad y salud laboral.

Entre los compromisos adquiridos, destaca la programación conjunta de reuniones de trabajo entre miembros de la Carrera Fiscal y personal de Inspección de Trabajo y de Osalan, así como la realización de jornadas técnicas y acciones formativas para mejorar los conocimientos jurídicos y técnicos del personal profesional implicado.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro adicionales, y no implica contraprestación económica para ninguna de las partes.

El Consejo de Gobierno vasco también ha aprobado la modificación de la estructura orgánica y funcional del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo tras haber asumido nuevas competencias en materia de autorizaciones de trabajo para personas extranjeras y la función inspectora en materia de trabajo y seguridad social.

Esta reestructuración implica la adecuación de las atribuciones de las delegadas y los delegados territoriales, reforzando la capacidad del departamento para garantizar una gestión "más eficaz y coordinada" en la prevención de riesgos laborales.