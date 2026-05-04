Gobierno Vasco oferta 74.963 plazas de FP para el curso 2026-2027, un récord histórico con 7.920 más que el año anterior

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BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ofertará 74.963 plazas de Formación Profesional para el curso 2026-2027, un récord histórico con 7.920 plazas más que el año anterior y, por primera vez, se reservará el 50% de las plazas para mujeres en todas las cuotas de acceso de ciclos para impulsar la igualdad de género.

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, y el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka, acompañados de su equipo, han presentado este lunes, en el Centro de FP de Tartanga en Erandio, las novedades de la Formación Profesional para el curso 2026-2027.

La oferta alcanza las 74.963 plazas, lo que suponen 7.920 más que el curso anterior, distribuidas en 184 centros de toda Euskadi, en una apuesta que el Gobierno Vasco sitúa como "pilar estratégico de la transformación económica y social del país".

Pedrosa ha señalado que la Formación Profesional es hoy "una de las palancas más potentes de transformación económica y social de Euskadi" y, en ese sentido, ha destacado que "el 90% de nuestro alumnado encuentra empleo al terminar sus estudios, y eso no es casualidad, es el resultado de una formación conectada con la realidad, con más de 20.000 empresas que forman parte de este proyecto".

La consejera ha añadido que "la FP del futuro tiene que preparar profesionales con talento, con compromiso y con valores, capaces de liderar los cambios tecnológicos que ya están aquí". "Y tiene que hacerlo sin dejar a nadie atrás, ni a quienes vienen de situaciones más vulnerables, ni a las mujeres que durante demasiado tiempo han quedado fuera de los sectores con más futuro. Esa es nuestra hoja de ruta", ha manifestado.

Según han detallado en la presentación, la oferta para el próximo curso crece en todas las modalidades formativas. De las 7.920 plazas de nueva creación, 6.035 corresponden a centros de la red pública, lo que representa el 76,20% del incremento total.

Por niveles, la 74.963 plazas ofertadas se distribuyen en el nivel de Certificados profesionales (Grado C), 4.740 plazas; Certificados de profesionalidad (equiparados a Grado C), 1.580 plazas; Ciclos de Grado Básico 7.083 plazas; Ciclos de Grado Medio, 24.660 plazas; Ciclos de Grado Superior, 34.725 plazas; Cursos de especialización (Grado E), 1.800 plazas; y Programas de especialización, 375 plazas.

Las familias profesionales con mayor crecimiento de plazas son Servicios Socioculturales y a la Comunidad (con 1.395 más), Fabricación Mecánica (con 1.160 más), Administración y Gestión (con 665 más), Comercio y Marketing (con 590 más) e Instalación y Mantenimiento (con 490 más).

Por su parte, el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka, ha explicado que "el bienestar de las personas y la productividad del país van de la mano". Por eso, ha dicho, quieren que la FP "sea el camino más directo para conseguirlo y trabajamos para que la ciudadanía de Euskadi tenga acceso a proyectos de vida sustentados en un empleo de calidad, con una formación altamente cualificada y alineada con los sectores estratégicos de nuestra economía".

Para lograrlo, ha explicado, "escuchamos a las empresas, identificamos dónde hacen falta profesionales y ampliamos la oferta formativa para dar respuesta a las necesidades reales de las organizaciones, de las personas, de la sociedad. La FP en Euskadi está en continua transformación".

MUJERES EN LA FP VASCA

El 50% de las plazas de Formación Profesional en Euskadi se reservará para mujeres a partir del próximo curso. Es la novedad más significativa del curso 2026-2027 y supone un cambio estructural en el sistema de adjudicación. Esta reserva se aplica una vez descontadas las plazas previas destinadas a alumnado repetidor, a personas con discapacidad igual o superior al 33%, a quienes tienen necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y a deportistas de alto nivel.

Sobre esta cuestión, Begoña ha señalado que "las mujeres lideran las matrículas en Sanidad o Servicios Socioculturales, pero apenas están presentes en Fabricación Mecánica, Electricidad-Electrónica o Instalación y Mantenimiento, sectores con mayor demanda laboral y mejores salarios".

"Es un desequilibrio histórico que no podemos seguir ignorando. No podemos permitirnos desperdiciar ese talento. Queremos que una chica que quiera ser electricista o mecánica tenga exactamente las mismas posibilidades que un chico. Eso es lo que la FP de Euskadi va a garantizar con esta medida", ha resaltado.

Esta disposición aplica a los Grados D (ciclos formativos de grado básico, medio y superior) y a los Grados E (cursos de especialización), tanto en modalidad presencial como virtual semipresencial.

90% DE EMPLEABILIDAD

La Formación Profesional en Euskadi mantiene una tasa de inserción laboral del 90% entre quienes finalizan sus estudios, una cifra que, según los responsables de Educación, "evidencia la sintonía entre la formación impartida y las necesidades del tejido productivo".

Más de 20.000 empresas colaboran con FP, garantizando que el 100% del alumnado complete su formación en contacto directo con el entorno laboral.

Por familias, destacan Energía y Agua (98,08%) e Instalación y Mantenimiento (95,01%), seguidas de Actividades Físicas y Deportivas (92,42%), Fabricación Mecánica (91,89%), Informática y Comunicaciones (90,86%) y Sanidad (90,15%). El promedio del conjunto de las 23 familias profesionales se sitúa en el 89,60%.

NOVEDADES FORMATIVAS

El curso 2026-2027 incorpora, por primera vez, dos dobles grados: uno de Grado Superior, que combina los títulos de Dirección de Cocina y Dirección de Servicios de Restauración, en el CIFP de Hostelería de Galdakao, y otro de Grado Medio, que une Instalaciones Eléctricas y Automáticas e Instalaciones de Telecomunicaciones, en el CIFP Iurreta. Ambos tienen una duración de tres cursos y permiten obtener los dos títulos con todos sus módulos acreditados.

Se amplían también los itinerarios integrados de cuatro cursos (dos de Grado Básico y dos de Grado Medio), que permiten al alumnado obtener primero el título de la ESO y el de Técnico Básico, y después el de Técnico o Técnica de Grado Medio, todo en el mismo centro.

Asimismo, se consolida el sistema de pasarelas entre Formación Profesional y Universidad. Actualmente, 75 ciclos de Grado Superior y 5 cursos de especialización ofrecen reconocimiento de créditos en 59 grados universitarios, entre 6 y 66 créditos, en función de la afinidad entre la formación cursada y el grado universitario elegido.

Por su parte, la oferta semipresencial a través de BirtLH (Centro Integrado de FP de Aprendizajes Virtuales y Digitalizados) se amplía a 20 ciclos para este curso, con el mismo plazo de preinscripción.

El plazo de presentación de solicitudes se ha abierto este lunes y finaliza el 22 de mayo. Las solicitudes pueden presentarse de tres formas: online a través de ikasgunea.euskadi.eus, de forma presencial en los propios centros de FP, o mediante Zuzenean.

El Departamento de Educación recomienda indicar al menos diez opciones en orden de preferencia para maximizar las posibilidades de obtener plaza.