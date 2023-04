El Gobierno Vasco pide a Aranzadi que atienda a las "bases y criterios" fijados por Gogora en sus informes sobre memoria

Zupiria advierte de que no se puede "igualar" a víctimas y terroristas



VITORIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha planteado a Aranzadi la conveniencia de que los informes sobre memoria que elabora para distintos ayuntamientos vascos se adecuen a las "bases y criterios" establecidos en su día por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, que establecen la necesidad de una "inequívoca denuncia del terrorismo" y de evitar "equívocos" que puedan llevar a una revictimización de los damnificados por la actividad terrorista.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, que este martes ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido a las webs sobre memoria elaboradas por Aranzadi para varios ayuntamientos vascos, en las que, según han denunciado la mayor parte de los partidos de Euskadi, existen casos en los que se incurre en "equiparaciones" entre víctimas de ETA y miembros de la desaparecida organización terrorista.

Zupiria ha explicado que la relación entre el Gobierno Vasco y la sociedad Aranzadi es "permanente" y se desarrolla de forma "natural y discreta".

Además, ha afirmado que el Gobierno se ratifica en los contenidos del documento que el instituto Gogora elaboró en julio de 2018, que establecían las bases y criterios sobre los que deben regirse los informes que elaboren los ayuntamientos en materia de memoria.

En dicho documento se indicaba, entre otras cuestiones, la necesidad de que estos documentos incluyan una "inequívoca denuncia del terrorismo" y eviten "equívocos" que puedan llevar a una revictimización de los damnificados por la actividad terrorista.

VIOLENCIA "INJUSTA"

Zupiria ha recordado que el Gobierno Vasco siempre se ha mostrado partidario de las políticas públicas de memoria. No obstante, ha precisado que estas deben tener "como base y objetivo" a las víctimas, y que han de dejar claro que la violencia sufrida por quienes padecieron el terrorismo fue "injusta".

Además, ha advertido de que no se puede "igualar" a quienes han padecido la violencia y a quienes la han ejercido. En este sentido, ha afirmado que "no se puede igualar" a unos y otros porque "no son iguales", y que tampoco se puede "justificar" en ningún caso la actuación de quienes ejercieron el terrorismo, dado que este nunca es "justificable".

Por todo ello, ha explicado que el Gobierno Vasco ha trasladado, "antes y ahora", a Aranzadi, la necesidad de que los informes que pueda elaborar sobre memoria se adecuen a los criterios fijados por Gogora.