Gobierno vasco pide al central "un cambio de visión" ante la posibilidad de trasladar el 'Guernica' a Euskadi

Archivo - La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea, ha solicitado al Gobierno central "un cambio de visión" respecto a la posibilidad de trasladar el cuadro 'Guernica' a Euskadi, y colaborar para "estudiar técnicamente" las opciones de su traslado.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha considerado que la respuesta del Museo Reina Sofía en la que desaconseja "rotundamente" el traslado del cuadro ante el riesgo que supone, "no es una respuesta", ya que, "sabemos cual es la situación del cuadro".

"Nuestra petición ha sido totalmente diferente, y es colaborar ambos gobiernos para estudiar técnicamente qué es necesario para traer el cuadro a nuestro pueblo. Eso es un cambio de visión, ya que no se limita a cómo esta técnicamente, sino que se trata de saber qué es lo que necesitaríamos para traer el cuadro, y el Gobierno vasco ha puesto suficierntes opciones encima de la mesa", ha explicado.

Así, ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha propuesto, por un lado, crear un grupo de trabajo entre ambos gobiernos, por otro hacer una "reflexión" sobre el avance de las tecnologías, estudiar las opciones y "asumir nosotros el coste de todas esas opciones, y, por último, "si se cumplieran las condiciones y fuera posible, un traslado temporal".

Ibone Bengoetxea ha señalado que en el informe publicado por el Museo Reina Sofía "se ve cuales son las verdaderas razones" para que se niegue a trasladar el cuadro de Pablo Picasso a Euskadi, y ha añadido que les preocupa que "no haya una respuesta formal y el museo recoja en su web un informe".

"Leyendo el informe, en él se dice que la pintura es la esencia del museo, y que sin ese cuadro el Reina Sofía no tienen identidad. Por lo tanto, el argumento no es técnico, sino que es una petición que va contra la esencia de la identidad del museo", ha considerado.

"DECISIÓN POLÍTICA"

Por lo tanto, en su opinión, "si la petición no es técnica, la respuesta no es técnica y estamos ante una decisión política, pedimos al Gobierno de España que adopte decisiones y medidas extraordinarias, con valentía y responsabilidad, en un momento extraordinario para nuestro pueblo, ya que este año y el siguiente son extraordinarios porque se cumnplen 90 años del primer Gobierno vasco y 90 años del bombardeo de Gernika".

"No estamos contra el informe de los conservadores, y sí a favor de hacer las cosas con optra visión. Sabemos que el 'Guernica' es muy importante, especialmente para nuestro pueblo, y eso requiere de otra altura de miras, de valentía y de responsabilidad en la colaboración, que es lo que solicitamos al Gobierno de España", ha asegurado.

Por último, ha señalado que este pasado jueves ebnvió una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y que están a la espera de una respuesta. "Creo que es viable y que hemos hecho una propuesta concreta de colaboración, y si dicen que no, no se podrán escudar en problemas técnicos", ha concluido.