Gobierno Vasco pide a ECN All Wind "buscar oportunidades para recolocar" a afectados por el ERE de Vicinay

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta, ha asegurado que "el compromiso del Gobierno Vasco es que Vicinay tenga un proyecto industrial de futuro" y "mitigar" el impacto del ERE en la plantilla. Con este objetivo, el Ejecutivo ha pedido a sus socios en ECN All Wind que "busquen oportunidades para recolocar" a los afectados.

Korta se ha reunido este jueves con miembros del comité de empresa de Vicinay, un encuentro que había sido solicitado por los representantes de los trabajadores, para analizar la situación actual después del anuncio por parte de la dirección de un ERTE para toda la plantilla de su planta de Sestao hasta final de julio y un ERE para 60 trabajadores, expediente de extinción que afectaría a casi la mitad de la plantilla.

Según ha informado el Departamento de Industria, el viceconsejero ha trasladado al comité de empresa "la solidaridad y el compromiso" con la plantilla y sus familias del Gobierno Vasco, que lleva trabajando más de dos años "de forma directa y discreta" con la empresa con el objetivo de evitar su cierre.

Así, ha señalado que el Ejecutivo ha "acompañado" a la empresa en momentos "especialmente complicados" y le ha ayudado "hasta el último momento" para asegurar que Vicinay tuviera financiación suficiente, manteniendo conversaciones con entidades financieras, proveedores energéticos, proveedores de materias primas y otros agentes implicados. "Nuestro compromiso es que Vicinay tenga un proyecto industrial de futuro", ha subrayado.

Korta ha recordado que hace seis meses la empresa atravesó un proceso concursal y "estaba abocada al cierre". La Administración concursal eligió "al único inversor que apostó por Vicinay", el industrial Dámaso Quintana, para "buscar una salida" y posteriormente el Gobierno Vasco y el fondo inversor Ekarpen se sumaron al proyecto.

En palabras del viceconsejero, "si las tres partes no hubiéramos entrado en el capital de Vicinay, a través de ECN All Wind, la empresa se habría cerrado hace unos meses y 200 personas habrían sido despedidas. Gracias a esta inversión, hoy Vicinay sigue existiendo".

Korta ha defendido la figura de Dámaso Quintana, "un industrial de reconocida trayectoria con un compromiso claro con la industria de Euskadi, donde ya cuenta con inversiones industriales y con nuevos proyectos industriales previstos". Según ha valorado, en Vicinay lideró la inversión de 60 millones de euros y reordenó la deuda que arrastraba la empresa, "lo que ha permitido ofrecer una segunda oportunidad al proyecto industrial".

El viceconsejero ha señalado que la inversión del Ejecutivo y Ekarpen se realizó en ECN All Wind, que es la división creada por Velora especializada en eólica marina y redes de transmisión y distribución eléctrica, en un sector "con grandes oportunidades de crecimiento". En concreto, el Gobierno Vasco hizo una aportación de 7,5 millones de forma directa y una aportación complementaria de 8,7 millones a través de Ekarpen.

La adquisición de Vicinay, que ahora forma parte del grupo industrial ECN All Wind, constituyó la primera operación de una estrategia de crecimiento más amplia que preveía nuevas inversiones. Dentro de esta estrategia de crecimiento industrial, el grupo ha anunciado recientemente una inversión de 100 millones de euros en una nueva planta en Álava, que supondrá la creación de 100 nuevos puestos de trabajo.

En este marco, el viceconsejero ha transmitido a los representantes del Comité el compromiso del Gobierno Vasco para "mitigar el impacto del ERE" en la plantilla de Vicinay. Según ha explicado, el Ejecutivo ha trasladado a sus socios de ECN All Wind que, "ahora que Vicinay es parte de un grupo industrial más grande, busquen oportunidades para recolocar a las personas impactadas por el ERE".

MESAS PARALELAS

Korta ha señalado que el Gobierno Vasco respetará "como siempre" las negociaciones entre la dirección y el comité de empresa y ha defendido que la negociación tiene ser entre estas dos partes. "No creemos mesas paralelas y expectativas irreales", ha apelado.

El viceconsejero ha remarcado que la entrada del Gobierno Vasco en el capital no significa que Vicinay se haya convertido en una entidad pública, y ha añadido que ninguna empresa privada puede garantizar que "nunca habrá despidos".

Finalmente, ha instado a "trabajar todos juntos y mantener un diálogo fluido y sincero entre todas las partes" y se ha comprometido a seguir de forma "estrecha y directa" la evolución del proceso.