El Gobierno Vasco pide al Estado que plantee la extensión de la moratoria en la pesca de la anguila a toda la UE

Archivo - Anguila europea - WWF Y ANSE - Archivo

VITORIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha pedido al Ejecutivo central que plantee ante la Comisión y el Parlamento europeo su propuesta para incluir la anguila europea (Anguilla anguilla) en el Catálogo de Especies Amenazadas y, de esa forma, prohibir su pesquería, con el fin de que se pueda extender una posible moratoria en la pesca de esta especie a todos los países de la UE.

Las viceconsejerías de Medio Ambiente y Pesca del Gobierno Vasco han reconocido, a través de un comunicado, que la anguila europea "atraviesa una situación crítica en toda su área de distribución".

No obstante, han advertido de que la efectividad de esta medida aplicada sólo en el Estado "será muy limitada", ya que la anguila es una especie altamente migradora, compartida y gestionada en un espacio europeo único.

Por esta razón, estiman que una prohibición de estas características "tendrá poca incidencia real si otros países europeos o Marruecos mantienen la explotación".

El Ejecutivo vasco ha añadido que la sobrepesca de anguilas y angulas "continúa siendo un factor clave, pero no es el único que explica el estado de vulnerabilidad de la especie". De esa forma, ha citado otros factores, como una conectividad fluvial "deficiente" y la mortalidad en turbinas, riesgos, ambos, que asociados al gran número de presas y embalses que fragmentan las cuencas fluviales, "han contribuido significativamente al declive de la especie".

Actualmente, en Euskadi, la pesca de la angula está muy limitada, y aunque en otras comunidades autónomas como Galicia, Asturias o Cantabria la pesca está más extendida, existen controles sobre la gestión y la actividad extractiva.

El Gobierno Vasco ha afirmado que "el mayor escollo es que otros países europeos, que son los grandes concentradores de capturas, como Francia o Portugal, mantienen una pesquería de la especie con menos limitaciones".

Además, ha indicado que desde el punto de vista biológico, la evidencia científica indica que es necesaria una intensificación de las medidas, especialmente las referidas a restauración de hábitats, conectividad de cuencas fluviales y reducción de las presiones humanas.

SIN SEÑALES DE RECUPERACIÓN

El Ejecutivo autonómico ha recordado que estudios recientes indican que la especie no muestra señales de recuperación, ni a escala europea ni en el ámbito estatal o regional. En Euskadi, los seguimientos científicos realizados por la Agencia Vasca del Agua-Ura, las diputaciones forales y AZTI confirman que la especie se mantiene en declive.

Por tanto, el Gobierno Vasco ha subrayado que es necesario tomar medidas para la protección de la anguila europea, pero que éstas "deben ser más ambiciosas y proponer soluciones de ámbito europeo que tengan un resultado positivo sobre la situación de la especie".